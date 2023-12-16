16 декабря 2023
15 декабря 2023

При пожаре в Тюменской области погибли два человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Успенке. Тюмень , пожар, огонь, тушение пожара, пожар в деревне
В пожаре в частном жилом доме погибло два человека Фото:

В Ярковском районе Тюменской области в десятом часу утра произошло возгорание в частном жилом доме по адресу улица Комсомольская дом Космакова. В пожаре погибло два человека, сообщает МЧС Тюменской области.

«В десятом часу утра 17 декабря 2023 года поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: д. Космакова, ул. Комсомольская (Ярковский муниципальный район). <…> К сожалению, два человека погибли (личности устанавливаются)», — указано в telegram-канале ведомства.

Общая площадь пожара составила 100 кв. м. К тушению пожара привлекались подразделения противопожарной службы субъекта и Главного управления МЧС России по Тюменской области.

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В Ярковском районе Тюменской области в десятом часу утра произошло возгорание в частном жилом доме по адресу улица Комсомольская дом Космакова. В пожаре погибло два человека, сообщает МЧС Тюменской области. «В десятом часу утра 17 декабря 2023 года поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: д. Космакова, ул. Комсомольская (Ярковский муниципальный район). <…> К сожалению, два человека погибли (личности устанавливаются)», — указано в telegram-канале ведомства. Общая площадь пожара составила 100 кв. м. К тушению пожара привлекались подразделения противопожарной службы субъекта и Главного управления МЧС России по Тюменской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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