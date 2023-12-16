При пожаре в Тюменской области погибли два человека

17 декабря 2023 в 14:20 Размер текста - 17 +

В пожаре в частном жилом доме погибло два человека Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ярковском районе Тюменской области в десятом часу утра произошло возгорание в частном жилом доме по адресу улица Комсомольская дом Космакова. В пожаре погибло два человека, сообщает МЧС Тюменской области. «В десятом часу утра 17 декабря 2023 года поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: д. Космакова, ул. Комсомольская (Ярковский муниципальный район). <…> К сожалению, два человека погибли (личности устанавливаются)», — указано в telegram-канале ведомства. Общая площадь пожара составила 100 кв. м. К тушению пожара привлекались подразделения противопожарной службы субъекта и Главного управления МЧС России по Тюменской области.

В Ярковском районе Тюменской области в десятом часу утра произошло возгорание в частном жилом доме по адресу улица Комсомольская дом Космакова. В пожаре погибло два человека, сообщает МЧС Тюменской области. «В десятом часу утра 17 декабря 2023 года поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: д. Космакова, ул. Комсомольская (Ярковский муниципальный район). <…> К сожалению, два человека погибли (личности устанавливаются)», — указано в telegram-канале ведомства. Общая площадь пожара составила 100 кв. м. К тушению пожара привлекались подразделения противопожарной службы субъекта и Главного управления МЧС России по Тюменской области.