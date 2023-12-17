Ural Mash: курганцы написали 50 обращений в мэрию из-за разбитой дороги

18 декабря 2023 в 03:12 Размер текста - 17 +

Курганцы жалуются на разбитую дорогу по улице Часовой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Кургана подали 20 исков и 50 обращений к мэрии города из-за разбитой дороги по улице Часовой. Об этом сообщает Ural Mash. «Курганцы подали 20 исков и 50 обращений к городским властям из-за разбитой дороги по улице Часовой. Жители жалуются давно, в 2021 году подавали в суд, выиграли его, но работ так и не было. Спросили у приставов, когда ждать: оказалось, что на бумаге все уже сделано. Сейчас там не могут проехать машины, а чтобы довести детей до школ и садиков — жители несут их на руках», — сообщает издание. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу мэрии, чтобы получить комментарий по этой ситуации. После получения ответа новость будет дополнена. Ранее Следственный комитет по Курганской области отказался возбуждать уголовное дело о халатности администрации Кургана по жалобе местных жителей на проблемную дорогу по улице Часовой. В ведомстве установили, что мэрия не имела возможности исполнить решение суда о ремонте. Ориентировочный срок выполнения работ — конец декабря 2024 года. Прокуратура Кургана не согласилась с отказом СК по региону в возбуждении дела, установив, что решение следователя не соответствует требованиям статьи 7 УПК, а доследственная проверка проведена не в полном объеме.

Жители Кургана подали 20 исков и 50 обращений к мэрии города из-за разбитой дороги по улице Часовой. Об этом сообщает Ural Mash. «Курганцы подали 20 исков и 50 обращений к городским властям из-за разбитой дороги по улице Часовой. Жители жалуются давно, в 2021 году подавали в суд, выиграли его, но работ так и не было. Спросили у приставов, когда ждать: оказалось, что на бумаге все уже сделано. Сейчас там не могут проехать машины, а чтобы довести детей до школ и садиков — жители несут их на руках», — сообщает издание. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу мэрии, чтобы получить комментарий по этой ситуации. После получения ответа новость будет дополнена. Ранее Следственный комитет по Курганской области отказался возбуждать уголовное дело о халатности администрации Кургана по жалобе местных жителей на проблемную дорогу по улице Часовой. В ведомстве установили, что мэрия не имела возможности исполнить решение суда о ремонте. Ориентировочный срок выполнения работ — конец декабря 2024 года. Прокуратура Кургана не согласилась с отказом СК по региону в возбуждении дела, установив, что решение следователя не соответствует требованиям статьи 7 УПК, а доследственная проверка проведена не в полном объеме.