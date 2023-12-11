Прокурор Кургана настаивает на расследовании уголовного дела в отношении мэрии

12 декабря 2023 в 12:29 Размер текста - 17 +

Прокуратура Кургана отменила решение следователей, которые не нашли в действиях мэрии по ремонту улицы 2-я Часовая признаки халатности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура города Кургана не согласилась с отказом сотрудников следственного комитета региона о возбуждении уголовного дела за халатность на руководство администрации по жалобе местных жителей на проблемную дорогу по улице 2-я Часовая. Об этом URA.RU сообщил депутат городской думы Иван Камшилов, предоставив фото ответа от прокурора. «Прокуратура установила, что указанное решение следователя не соответствует требованиям статьи 7 УПК РФ (законность при производстве по уголовному делу), а доследственная проверка проведена не в полном объеме. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено заместителем прокурора города. <…> На сегодняшний день окончательное процессуальное решение следователем не принято», — указано в документе. При этом, представитель ведомства в ответе отмечает, что материал был направлен руководителю следственного органа для проведения дополнительных проверок. Ранее URA.RU писало, следователи отказали курганцам в возбуждении уголовного дела о халатности мэрии по жалобе местных жителей на отсутствие ремонта улицы 2-я Часовая, который должны были провести еще в 2021 году. В управлении СК РФ установили, что администрация не имела возможности исполнить решение суда о ремонте. Также сообщалось, что прокуратура проследит, чтобы чиновники выполнили решение суда о ремонте проблемной дороги к концу 2024 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прокуратура города Кургана не согласилась с отказом сотрудников следственного комитета региона о возбуждении уголовного дела за халатность на руководство администрации по жалобе местных жителей на проблемную дорогу по улице 2-я Часовая. Об этом URA.RU сообщил депутат городской думы Иван Камшилов, предоставив фото ответа от прокурора. «Прокуратура установила, что указанное решение следователя не соответствует требованиям статьи 7 УПК РФ (законность при производстве по уголовному делу), а доследственная проверка проведена не в полном объеме. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено заместителем прокурора города. <…> На сегодняшний день окончательное процессуальное решение следователем не принято», — указано в документе. При этом, представитель ведомства в ответе отмечает, что материал был направлен руководителю следственного органа для проведения дополнительных проверок. Ранее URA.RU писало, следователи отказали курганцам в возбуждении уголовного дела о халатности мэрии по жалобе местных жителей на отсутствие ремонта улицы 2-я Часовая, который должны были провести еще в 2021 году. В управлении СК РФ установили, что администрация не имела возможности исполнить решение суда о ремонте. Также сообщалось, что прокуратура проследит, чтобы чиновники выполнили решение суда о ремонте проблемной дороги к концу 2024 года.