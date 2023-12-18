Сальдо: ВСУ открыли охоту на мирное население с помощью FPV-дронов

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ВСУ нападают на гражданские объекты и мирное население при помощи дронов, заявил Владимир Сальдо Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать FPV-дроны (беспилотники с передней камерой, демонстрирующие изображение оператору) против мирного населения. Об этом рассказал глава Херсонской области Владимир Сальдо.

«Украинские военные все больше и больше применяют FPV-дроны, которые наносят урон, но, опять же, это варварский урон. Он наносится не по военным, он наносится по большей части по гражданским объектам, и с помощью FPV-дронов они уже охотятся даже за мотоциклами и за велосипедистами», — рассказал Владимир Сальдо в разговоре с РИА Новости. Он предположил, что таким образом украинские силы пытаются «показать иллюзию успеха».

Украина использует беспилотники для атаки по российским территориям. В ночь на 16 декабря Киев выпустил 33 дрона над тремя российским территориям — Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями. Также украинские солдаты зачастую используют FPV-дроны. Воспользовавшись этим, российские специалисты создали специальный инструмент, подменяющий изображение у вражеского оператора.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать FPV-дроны (беспилотники с передней камерой, демонстрирующие изображение оператору) против мирного населения. Об этом рассказал глава Херсонской области Владимир Сальдо. «Украинские военные все больше и больше применяют FPV-дроны, которые наносят урон, но, опять же, это варварский урон. Он наносится не по военным, он наносится по большей части по гражданским объектам, и с помощью FPV-дронов они уже охотятся даже за мотоциклами и за велосипедистами», — рассказал Владимир Сальдо в разговоре с РИА Новости. Он предположил, что таким образом украинские силы пытаются «показать иллюзию успеха». Украина использует беспилотники для атаки по российским территориям. В ночь на 16 декабря Киев выпустил 33 дрона над тремя российским территориям — Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями. Также украинские солдаты зачастую используют FPV-дроны. Воспользовавшись этим, российские специалисты создали специальный инструмент, подменяющий изображение у вражеского оператора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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