Сальдо: ВСУ открыли охоту на мирное население с помощью FPV-дронов

18 декабря 2023 в 11:12 Размер текста - 17 +

ВСУ нападают на гражданские объекты и мирное население при помощи дронов, заявил Владимир Сальдо Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать FPV-дроны (беспилотники с передней камерой, демонстрирующие изображение оператору) против мирного населения. Об этом рассказал глава Херсонской области Владимир Сальдо. «Украинские военные все больше и больше применяют FPV-дроны, которые наносят урон, но, опять же, это варварский урон. Он наносится не по военным, он наносится по большей части по гражданским объектам, и с помощью FPV-дронов они уже охотятся даже за мотоциклами и за велосипедистами», — рассказал Владимир Сальдо в разговоре с РИА Новости. Он предположил, что таким образом украинские силы пытаются «показать иллюзию успеха». Украина использует беспилотники для атаки по российским территориям. В ночь на 16 декабря Киев выпустил 33 дрона над тремя российским территориям — Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями. Также украинские солдаты зачастую используют FPV-дроны. Воспользовавшись этим, российские специалисты создали специальный инструмент, подменяющий изображение у вражеского оператора.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать FPV-дроны (беспилотники с передней камерой, демонстрирующие изображение оператору) против мирного населения. Об этом рассказал глава Херсонской области Владимир Сальдо. «Украинские военные все больше и больше применяют FPV-дроны, которые наносят урон, но, опять же, это варварский урон. Он наносится не по военным, он наносится по большей части по гражданским объектам, и с помощью FPV-дронов они уже охотятся даже за мотоциклами и за велосипедистами», — рассказал Владимир Сальдо в разговоре с РИА Новости. Он предположил, что таким образом украинские силы пытаются «показать иллюзию успеха». Украина использует беспилотники для атаки по российским территориям. В ночь на 16 декабря Киев выпустил 33 дрона над тремя российским территориям — Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями. Также украинские солдаты зачастую используют FPV-дроны. Воспользовавшись этим, российские специалисты создали специальный инструмент, подменяющий изображение у вражеского оператора.