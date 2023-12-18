Совет ЕЭК предоставил России льготу на поставки яиц

18 декабря 2023 в 12:35 Размер текста - 17 +

Поставки яиц в РФ могут начаться не только из Турции, но и из Ирана Фото: Илья Московец © URA.RU Совет ЕЭК предоставил РФ возможность обнулить пошлины на импорт яиц с 1 января по 30 июня 2024 года. Об этом говорится в сообщении ЕЭК. «Совет Евразийской экономической комиссии принял решение предоставить тарифную льготу в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении куриных яиц. Льгота будет предоставляться с 1 января по 30 июня 2024 года для объема поставок до 1,2 млрд штук в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ЕЭК. Поставки яиц могут начаться из Турции и Ирана. Ранее Росстат опубликовал отчет, согласно которому рост цен на яйца ускорился до 4,6%. Президент России Владимир Путин во время прямой линии 14 декабря принес свои извинения за то, что цены на яйца в России растут. В этот же день глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев указал, что Министерство сельского хозяйств РФ уже работает над стабилизацией цен на яйца.

Совет ЕЭК предоставил РФ возможность обнулить пошлины на импорт яиц с 1 января по 30 июня 2024 года. Об этом говорится в сообщении ЕЭК. «Совет Евразийской экономической комиссии принял решение предоставить тарифную льготу в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении куриных яиц. Льгота будет предоставляться с 1 января по 30 июня 2024 года для объема поставок до 1,2 млрд штук в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ЕЭК. Поставки яиц могут начаться из Турции и Ирана. Ранее Росстат опубликовал отчет, согласно которому рост цен на яйца ускорился до 4,6%. Президент России Владимир Путин во время прямой линии 14 декабря принес свои извинения за то, что цены на яйца в России растут. В этот же день глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев указал, что Министерство сельского хозяйств РФ уже работает над стабилизацией цен на яйца.