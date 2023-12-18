Совет ЕЭК предоставил России льготу на поставки яиц

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Рефтинская птицефабрика. Свердловская область, Рефтинский, яйца, птицефабрика рефтинская, производство, инкубация
Поставки яиц в РФ могут начаться не только из Турции, но и из Ирана Фото:

Совет ЕЭК предоставил РФ возможность обнулить пошлины на импорт яиц с 1 января по 30 июня 2024 года. Об этом говорится в сообщении ЕЭК.

«Совет Евразийской экономической комиссии принял решение предоставить тарифную льготу в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении куриных яиц. Льгота будет предоставляться с 1 января по 30 июня 2024 года для объема поставок до 1,2 млрд штук в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ЕЭК. Поставки яиц могут начаться из Турции и Ирана.

Ранее Росстат опубликовал отчет, согласно которому рост цен на яйца ускорился до 4,6%. Президент России Владимир Путин во время прямой линии 14 декабря принес свои извинения за то, что цены на яйца в России растут. В этот же день глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев указал, что Министерство сельского хозяйств РФ уже работает над стабилизацией цен на яйца.

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Совет ЕЭК предоставил РФ возможность обнулить пошлины на импорт яиц с 1 января по 30 июня 2024 года. Об этом говорится в сообщении ЕЭК. «Совет Евразийской экономической комиссии принял решение предоставить тарифную льготу в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении куриных яиц. Льгота будет предоставляться с 1 января по 30 июня 2024 года для объема поставок до 1,2 млрд штук в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ЕЭК. Поставки яиц могут начаться из Турции и Ирана. Ранее Росстат опубликовал отчет, согласно которому рост цен на яйца ускорился до 4,6%. Президент России Владимир Путин во время прямой линии 14 декабря принес свои извинения за то, что цены на яйца в России растут. В этот же день глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев указал, что Министерство сельского хозяйств РФ уже работает над стабилизацией цен на яйца.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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