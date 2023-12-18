Свердловская дочка «Курганмашзавода» досрочно выполнила госзаказ по ремонту БМД

18 декабря 2023 в 15:36 Размер текста - 17 +

Бронетанковый завод из Екатеринбурга досрочно закрыл гособоронзаказ по ремонту БМД-2 (архивное фото) Фото: Антон Белицкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бронетанковое предприятие «144 БТРЗ» из Екатеринбурга, которым управляет «Курганмашзавод», досрочно закрыло контракты по ремонту боевых машин десанта БМД-2 и бронетранспортеров БТР-Д. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех». «АО „144 Бронетанковый ремонтный завод“ досрочно выполнил гособоронзаказ 2023 года по ремонту БМД-2 и БТР-Д. Предприятием досрочно закрыты все контракты по ремонту техники для десанта», — сообщили в холдинге. Объемы производства на предприятии увеличены в несколько раз. В рамках госзаказа были отремонтированы либо полностью заменены на новые все основные узлы и агрегаты боевых машин. Бронетехника успешно прошла все виды испытаний на полигоне. До этого «Курганмашзавод» поставил на фронт финальную партию БМП-3 и БТР-МДМ в 2023 году. Кроме того URA.RU писало, что оборонное предприятие как соисполнитель госзаказа закрыло часть обязательств по поставкам БМП-2М в войска ВС РФ.

Бронетанковое предприятие «144 БТРЗ» из Екатеринбурга, которым управляет «Курганмашзавод», досрочно закрыло контракты по ремонту боевых машин десанта БМД-2 и бронетранспортеров БТР-Д. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех». «АО „144 Бронетанковый ремонтный завод“ досрочно выполнил гособоронзаказ 2023 года по ремонту БМД-2 и БТР-Д. Предприятием досрочно закрыты все контракты по ремонту техники для десанта», — сообщили в холдинге. Объемы производства на предприятии увеличены в несколько раз. В рамках госзаказа были отремонтированы либо полностью заменены на новые все основные узлы и агрегаты боевых машин. Бронетехника успешно прошла все виды испытаний на полигоне. До этого «Курганмашзавод» поставил на фронт финальную партию БМП-3 и БТР-МДМ в 2023 году. Кроме того URA.RU писало, что оборонное предприятие как соисполнитель госзаказа закрыло часть обязательств по поставкам БМП-2М в войска ВС РФ.