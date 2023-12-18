Свердловская дочка «Курганмашзавода» досрочно выполнила госзаказ по ремонту БМД

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Армия-2015. Москва, бмд
Бронетанковый завод из Екатеринбурга досрочно закрыл гособоронзаказ по ремонту БМД-2 (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бронетанковое предприятие «144 БТРЗ» из Екатеринбурга, которым управляет «Курганмашзавод», досрочно закрыло контракты по ремонту боевых машин десанта БМД-2 и бронетранспортеров БТР-Д. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех».

«АО „144 Бронетанковый ремонтный завод“ досрочно выполнил гособоронзаказ 2023 года по ремонту БМД-2 и БТР-Д. Предприятием досрочно закрыты все контракты по ремонту техники для десанта», — сообщили в холдинге. Объемы производства на предприятии увеличены в несколько раз.

В рамках госзаказа были отремонтированы либо полностью заменены на новые все основные узлы и агрегаты боевых машин. Бронетехника успешно прошла все виды испытаний на полигоне.

До этого «Курганмашзавод» поставил на фронт финальную партию БМП-3 и БТР-МДМ в 2023 году. Кроме того URA.RU писало, что оборонное предприятие как соисполнитель госзаказа закрыло часть обязательств по поставкам БМП-2М в войска ВС РФ.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бронетанковое предприятие «144 БТРЗ» из Екатеринбурга, которым управляет «Курганмашзавод», досрочно закрыло контракты по ремонту боевых машин десанта БМД-2 и бронетранспортеров БТР-Д. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех». «АО „144 Бронетанковый ремонтный завод“ досрочно выполнил гособоронзаказ 2023 года по ремонту БМД-2 и БТР-Д. Предприятием досрочно закрыты все контракты по ремонту техники для десанта», — сообщили в холдинге. Объемы производства на предприятии увеличены в несколько раз. В рамках госзаказа были отремонтированы либо полностью заменены на новые все основные узлы и агрегаты боевых машин. Бронетехника успешно прошла все виды испытаний на полигоне. До этого «Курганмашзавод» поставил на фронт финальную партию БМП-3 и БТР-МДМ в 2023 году. Кроме того URA.RU писало, что оборонное предприятие как соисполнитель госзаказа закрыло часть обязательств по поставкам БМП-2М в войска ВС РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...