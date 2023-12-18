Шумков отправил на СВО новый бронежилет вместо старого, который спас бойца

18 декабря 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

Губернатор поручил передать бойцу новый бронежилет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил отправить новый бронежилет бойцу, находящемуся на СВО. Предыдущий жилет, который подарил глава региона, спас жизнь сослуживцу бойца. Об этом в своем telegram-канале написал Шумков. «Отдельно попросил передать новый бронежилет Анатолию из Половинского округа. Коллеги рассказали, что предыдущий, который передал ему из рук в руки во время нашей встречи, когда Анатолий был в отпуске дома, уже спас жизнь его сослуживцу. Поменяем», — сообщил Шумков. Он рассказал, что жители региона передали бойцам груз со всем самым необходимым, поздравления и письма от детей и новогодние подарки. Также подарки были отправлены для детей из Краснодона. Губернатор добавил, последние три дня ушло три фуры груза. Ранее стало известно, что бронежилет, подаренный Шумковым Анатолию, спас жизнь его земляку-сослуживцу с позывным «Физрук». Бронежилет спас бойца от гранаты. Губернатор регулярно помогает материально курганским бойцам СВО и их семьям.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил отправить новый бронежилет бойцу, находящемуся на СВО. Предыдущий жилет, который подарил глава региона, спас жизнь сослуживцу бойца. Об этом в своем telegram-канале написал Шумков. «Отдельно попросил передать новый бронежилет Анатолию из Половинского округа. Коллеги рассказали, что предыдущий, который передал ему из рук в руки во время нашей встречи, когда Анатолий был в отпуске дома, уже спас жизнь его сослуживцу. Поменяем», — сообщил Шумков. Он рассказал, что жители региона передали бойцам груз со всем самым необходимым, поздравления и письма от детей и новогодние подарки. Также подарки были отправлены для детей из Краснодона. Губернатор добавил, последние три дня ушло три фуры груза. Ранее стало известно, что бронежилет, подаренный Шумковым Анатолию, спас жизнь его земляку-сослуживцу с позывным «Физрук». Бронежилет спас бойца от гранаты. Губернатор регулярно помогает материально курганским бойцам СВО и их семьям.