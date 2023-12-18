В офисе Зеленского опровергли сообщения о прослушке Залужного

18 декабря 2023 в 19:34 Размер текста - 17 +

Устройство, найденное в кабинете Залужного, не могло передавать сигнал или собирать информацию, заявил Лещенко Фото: Официальный сайт президента Украины Украинские СМИ ошиблись, сообщая о прослушке в офисе главкома ВСУ Валерия Залужного. Такое заявление сделал советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко. «Речь идет об устаревшем устройстве, которое использовалось украинскими службами еще во времена Януковича. Техническое средство не имело оборудования для передачи сигнала или накопления информации», — написал Лещенко в соцсетях. Представитель офиса президента Украины также добавил, что последний раз Залужный был в этом кабинете больше года назад. После него помещением пользовался подчиненный главкома. Он также подчеркнул, что этот кабинет находится в частной собственности у одного инвестора. Ранее сообщалось, что в кабинете Залужного обнаружили прослушивающее устройство. Из-за этого СБУ завела уголовное дело о шпионаже. Бывшая замглавы Минобороны страны Анна Маляр добавила, что из штабов ВСУ постоянно сливают секретную информацию.

Украинские СМИ ошиблись, сообщая о прослушке в офисе главкома ВСУ Валерия Залужного. Такое заявление сделал советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко. «Речь идет об устаревшем устройстве, которое использовалось украинскими службами еще во времена Януковича. Техническое средство не имело оборудования для передачи сигнала или накопления информации», — написал Лещенко в соцсетях. Представитель офиса президента Украины также добавил, что последний раз Залужный был в этом кабинете больше года назад. После него помещением пользовался подчиненный главкома. Он также подчеркнул, что этот кабинет находится в частной собственности у одного инвестора. Ранее сообщалось, что в кабинете Залужного обнаружили прослушивающее устройство. Из-за этого СБУ завела уголовное дело о шпионаже. Бывшая замглавы Минобороны страны Анна Маляр добавила, что из штабов ВСУ постоянно сливают секретную информацию.