Foreign policy рассказал об ущемлении прав русскоязычных на Украине

18 декабря 2023 в 23:39 Размер текста - 17 +

Украина не признает русских в качестве коренного населения страны Фото: Валентина Свистунова © URA.RU На Украине ущемляют и преследуют русскоязычное население, неподобающе относятся к языку, культуре, истории и религии. Об этом в американском журнале Foreign Policy написал профессор политологии Род-Айлендского университета Николай Петро. «Украина не признает русских в качестве коренного населения страны или даже меньшинства, из-за чего они не могут рассчитывать на защиту своего культурного наследия или языка. <…> Напряженность, окружающая права меньшинств будет только усугубляться», — говорится в статье . В последнее время число украинцев, которые считают русских и украинцев одним народом, сильно упало. Но увеличилось количество тех, кто наблюдает постоянную дискриминацию против русскоговорящих на Украине, отмечает Петро. Свобода вероисповедания также «приняла крутой оборот». Православная церковь на Украине приняла на себя серьезный удар в этом преследовании, отмечает автор материала. Президент РФ Владимир Путин возмутился тем, что власти Украины объявили русских некоренной нацией в стране. В программе «Москва.Кремль.Путин» он назвал киевский режим «оборзевшим». Никогда ничего подобного мы не делали, если бы не начали уничтожать Россию на наших исторических территориях на Украине, изгонять людей оттуда, заявил Путин.

На Украине ущемляют и преследуют русскоязычное население, неподобающе относятся к языку, культуре, истории и религии. Об этом в американском журнале Foreign Policy написал профессор политологии Род-Айлендского университета Николай Петро. «Украина не признает русских в качестве коренного населения страны или даже меньшинства, из-за чего они не могут рассчитывать на защиту своего культурного наследия или языка. <…> Напряженность, окружающая права меньшинств будет только усугубляться», — говорится в статье. В последнее время число украинцев, которые считают русских и украинцев одним народом, сильно упало. Но увеличилось количество тех, кто наблюдает постоянную дискриминацию против русскоговорящих на Украине, отмечает Петро. Свобода вероисповедания также «приняла крутой оборот». Православная церковь на Украине приняла на себя серьезный удар в этом преследовании, отмечает автор материала. Президент РФ Владимир Путин возмутился тем, что власти Украины объявили русских некоренной нацией в стране. В программе «Москва.Кремль.Путин» он назвал киевский режим «оборзевшим». Никогда ничего подобного мы не делали, если бы не начали уничтожать Россию на наших исторических территориях на Украине, изгонять людей оттуда, заявил Путин.