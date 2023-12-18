Сын челябинского экс-губернатора Дубровского подал новую жалобу в Верховный суд

19 декабря 2023 в 05:35 Размер текста - 17 +

Александр Дубровский (в центре) подал очередную жалобу в Верховный суд РФ Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского Сын экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Александр подал новую жалобу в Верховный суд РФ, после того как ведомство отказалось рассматривать его прежнее заявление. Признанный банкротом Дубровский-младший пытается оспорить решение нижестоящих инстанций об отмене плана реструктуризации долгов перед кредиторами. Сообщение об этом появилось в картотеке судебных дел. «Жалоба на отказ в передаче кассационной жалобы (представления) на рассмотрение в судебном заседании», — указано в картотеке. Заявление пока не принято к производству. В марте арбитражный суд региона утвердил план реструктуризации долгов Дубровского. Согласно плану, сын бывшего главы региона до марта 2024 года должен внести в конкурсную массу в четыре платежа 21,97 млн рублей. Сумму определили, исходя из финансовых возможностей Дубровского-младшего, хотя его долги достигли 274 млн рублей. Этот план не устроил кредиторов, и они добились его отмены. Дубровский-младший пытался оспорить отмену плана в Восемнадцатом апелляционном арбитражном суде, затем в Уральском арбитражном, но суды не приняли его сторону. Верховный суд РФ жалобу рассматривать не стал, так как не нашел оснований. Теперь сын экс-губернатора пытается оспорить этот отказ. Александр Дубровский был признан банкротом в конце 2022 года. Он сам просил признать себя финансово несостоятельным. К этому времени была обанкрочена семейная фирма Дубровских «Монтажник». В июле 2023 года признан финансово несостоятельным Борис Дубровский из-за долгов перед «Монтажником». Экс-директор «Монтажника» Алексей Павлюк отбывает срок за финансовые махинации, он также обанкрочен. В настоящее время идет процесс банкротства еще одной семейной фирмы Дубровских— «Челябстройкомплект». Дубровский-старший после отставки с поста губернатора уехал из России. Представители его семьи со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сын экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Александр подал новую жалобу в Верховный суд РФ, после того как ведомство отказалось рассматривать его прежнее заявление. Признанный банкротом Дубровский-младший пытается оспорить решение нижестоящих инстанций об отмене плана реструктуризации долгов перед кредиторами. Сообщение об этом появилось в картотеке судебных дел. «Жалоба на отказ в передаче кассационной жалобы (представления) на рассмотрение в судебном заседании», — указано в картотеке. Заявление пока не принято к производству. В марте арбитражный суд региона утвердил план реструктуризации долгов Дубровского. Согласно плану, сын бывшего главы региона до марта 2024 года должен внести в конкурсную массу в четыре платежа 21,97 млн рублей. Сумму определили, исходя из финансовых возможностей Дубровского-младшего, хотя его долги достигли 274 млн рублей. Этот план не устроил кредиторов, и они добились его отмены. Дубровский-младший пытался оспорить отмену плана в Восемнадцатом апелляционном арбитражном суде, затем в Уральском арбитражном, но суды не приняли его сторону. Верховный суд РФ жалобу рассматривать не стал, так как не нашел оснований. Теперь сын экс-губернатора пытается оспорить этот отказ. Александр Дубровский был признан банкротом в конце 2022 года. Он сам просил признать себя финансово несостоятельным. К этому времени была обанкрочена семейная фирма Дубровских «Монтажник». В июле 2023 года признан финансово несостоятельным Борис Дубровский из-за долгов перед «Монтажником». Экс-директор «Монтажника» Алексей Павлюк отбывает срок за финансовые махинации, он также обанкрочен. В настоящее время идет процесс банкротства еще одной семейной фирмы Дубровских— «Челябстройкомплект». Дубровский-старший после отставки с поста губернатора уехал из России. Представители его семьи со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.