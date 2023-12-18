В Екатеринбурге больше сотни автобусов простаивают в автопарке

Около 140 из 340 автобусов, принадлежащих «Гортрансу», простаивают в автопарке Екатеринбурга годами. Все они нуждаются в ремонте.
«Заглянули на парковку в Академе и нашли „покойников“ (так сотрудники называют „НефАЗы“ 2015 года, которые стоят на месте). Все потому, что денег на ремонт нет и не предвидится: контора давно погрязла в долгах», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Все это на фоне того, что у «Гортранса» есть долг в 290 млн рублей, а екатеринбуржцы жалуются на нехватку общественного транспорта, мерзнут в морозы на остановках и едут в давке.
Журналистам гендиректор «Горстранса» Сергей Нугаев заявил, что заброшенных машин у них нет. «У вас информация недостоверная. Почему вас интересуют только автобусы, а трамваи и троллейбусы не интересуют? Кто вам сказал, что у нас с автобусами проблемы? У нас проблемы везде и во всем», — подчеркнул Нугаев.
URA.RU направило запрос в пресс-службу перевозчика. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее на пресс-конференции мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявлял, что в МУПе повысили зарплату на 13%, а за два последних месяца в «Гортранс» приняли 71 нового сотрудника. Власти также рассматривают вариант внедрения бескондукторной системы в общественном транспорте.
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