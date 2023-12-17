Мэр Екатеринбурга отчитывается, что сделал за год. Онлайн-трансляция

18 декабря 2023 в 13:53 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов рассказывает про итоги 2023 года Фото: Илья Московец © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отчитывается перед горожанами о проделанной за 2023 год работе — в формате пресс-конференции. URA.RU собирает главные заявления градоначальника в онлайн-трансляции. Прошлая большая пресс-конференция проходила также в декабре и длилась чуть больше часа. 14:26 Сфера транспорта. "Проблемы есть, но город развивается, объемы перевозки выросли на 3% по сравнению с 2022 года, в том числе в метрополитене. ПО последнему виду транспорта мы достигли доковидных показателей", - заявил Орлов. 14:25 Из-за жаркой погоды в регионе случались пожары и, вспомнил мэр, екатеринбуржцы охотно помогали тушить их, не оставляли в беде погорельцев. В целом мэр отметил волонтерское сообщество и активность молодежи: они собирают гумпомощь бойцам на СВО и откликаются на другие важные запросы. 14:23 Другие вызовы, которые были в этом году — аномально-жаркое лето. Из-за засухи перекачивали воду из Нязепетровского водохранилища — на четыре месяца раньше, чем в прежние годы. 14:21 Мэр поблагодарил всех, кто причастен к подготовке коммунальной инфраструктуры Екатеринбурга к зиме. «Мы проходим этот период без серьезных аварий и чрезвычайных ситуаций», — отметил Орлов. 14:19 Сфера ЖКХ. По программе софинансирования в Екатеринбурге благоустроили семь дворов, на следующий год поступило уже 17 заявок. Алексей Орлов призвал горожан активнее участвовать в программе, подавать заявки. Также в планах на следующий год у властей замена старых лифтов. 14:17 Благоустройство. «Продолжаем работать над набережной Исети — с нуля благоустроили участок в районе Фурманова — Машинной, в следующем году завершим работы на набережной возле цирка и создадим единую велопешеходную набережную», — рассказал Орлов. Также благоустроили участки в Солнечном, парк имени Энгельса, парк имени Чкалова. Во многом — благодаря тому, что включилось бизнес-сообщество. В частности, благодаря инвесторам сделали медиаэкран на Вайнера, отремонтировали Исторический сквер. 14:15 Достижением власти считают и то, что смогли перевести в этом году два детских лагеря — «Уральские самоцветы» и «Юность» на круглогодичный режим работы. 14:13 Блок про образование. «В этом году в работе было восемь школ, шесть из них — абсолютно новые. На год раньше открыли новый корпус гимназии №40, в детских садах за счет ремонта или строительства появилось дополнительно 700 мест. До конца отремонтируют школу №64 на ВИЗу и 140-ю школу на Юго-Западе», — пообещал Орлов. 14:10 «Социальная инфраструктура — с начала года построили 5 километров дорог в Солнечном, отремонтировали дорогу на Кишиневской, начали строить дорогу на Рощинской, 29 декабря запустим движение на Карасьевской, и у жителей Мичуринского появится второй выезд из микрорайона», — отметил Орлов. Также себе в заслуги чиновники ставят увеличившиеся темпы освещения улиц, развитие программы комплексного-развития территории. В 2024 году Орлов пообещал новое жилье порядка 200 семей, которые живут в ветхих домах. 14:07 Одно из главных событий в сфере строительства в 2023 году — утверждение генерального плана. «Генплан — 2045» это принципиально новый документ, основанный на том, что любая территория должна осваиваться в комплексе, учитывая интересы жителей», — заявил Орлов. 14:05 В 2024 году, по прогнозам чиновников, доходы превысят 76 млрд рублей. При этом три года назад составляли всего 49 млрд. 14:04 «Расходная часть за год составила 73 млрд рублей, 60% от этого объема направили на социальную сферу, которая является для нас приоритетной», — начал свое выступление мэр. 14:03 Структура пресс-конференции: сначала Орлов выступит с докладом, а после журналисты смогут задать ему вопросы. 13:52 Начало пресс-конференции запланировано на 14:00. Пресс-служба мэрии обозначала тему встречи как «предварительные итоги 2023 года». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отчитывается перед горожанами о проделанной за 2023 год работе — в формате пресс-конференции. URA.RU собирает главные заявления градоначальника в онлайн-трансляции. Прошлая большая пресс-конференция проходила также в декабре и длилась чуть больше часа. 14:26 18.12.2023 Сфера транспорта. "Проблемы есть, но город развивается, объемы перевозки выросли на 3% по сравнению с 2022 года, в том числе в метрополитене. ПО последнему виду транспорта мы достигли доковидных показателей", - заявил Орлов. 14:25 18.12.2023 Из-за жаркой погоды в регионе случались пожары и, вспомнил мэр, екатеринбуржцы охотно помогали тушить их, не оставляли в беде погорельцев. В целом мэр отметил волонтерское сообщество и активность молодежи: они собирают гумпомощь бойцам на СВО и откликаются на другие важные запросы. 14:23 18.12.2023 Другие вызовы, которые были в этом году — аномально-жаркое лето. Из-за засухи перекачивали воду из Нязепетровского водохранилища — на четыре месяца раньше, чем в прежние годы. 14:21 18.12.2023 Мэр поблагодарил всех, кто причастен к подготовке коммунальной инфраструктуры Екатеринбурга к зиме. «Мы проходим этот период без серьезных аварий и чрезвычайных ситуаций», — отметил Орлов. 14:19 18.12.2023 Сфера ЖКХ. По программе софинансирования в Екатеринбурге благоустроили семь дворов, на следующий год поступило уже 17 заявок. Алексей Орлов призвал горожан активнее участвовать в программе, подавать заявки. Также в планах на следующий год у властей замена старых лифтов. 14:17 18.12.2023 Благоустройство. «Продолжаем работать над набережной Исети — с нуля благоустроили участок в районе Фурманова — Машинной, в следующем году завершим работы на набережной возле цирка и создадим единую велопешеходную набережную», — рассказал Орлов. Также благоустроили участки в Солнечном, парк имени Энгельса, парк имени Чкалова. Во многом — благодаря тому, что включилось бизнес-сообщество. В частности, благодаря инвесторам сделали медиаэкран на Вайнера, отремонтировали Исторический сквер. 14:15 18.12.2023 Достижением власти считают и то, что смогли перевести в этом году два детских лагеря — «Уральские самоцветы» и «Юность» на круглогодичный режим работы. 14:13 18.12.2023 Блок про образование. «В этом году в работе было восемь школ, шесть из них — абсолютно новые. На год раньше открыли новый корпус гимназии №40, в детских садах за счет ремонта или строительства появилось дополнительно 700 мест. До конца отремонтируют школу №64 на ВИЗу и 140-ю школу на Юго-Западе», — пообещал Орлов. 14:10 18.12.2023 «Социальная инфраструктура — с начала года построили 5 километров дорог в Солнечном, отремонтировали дорогу на Кишиневской, начали строить дорогу на Рощинской, 29 декабря запустим движение на Карасьевской, и у жителей Мичуринского появится второй выезд из микрорайона», — отметил Орлов. Также себе в заслуги чиновники ставят увеличившиеся темпы освещения улиц, развитие программы комплексного-развития территории. В 2024 году Орлов пообещал новое жилье порядка 200 семей, которые живут в ветхих домах. 14:07 18.12.2023 Одно из главных событий в сфере строительства в 2023 году — утверждение генерального плана. «Генплан — 2045» это принципиально новый документ, основанный на том, что любая территория должна осваиваться в комплексе, учитывая интересы жителей», — заявил Орлов. 14:05 18.12.2023 В 2024 году, по прогнозам чиновников, доходы превысят 76 млрд рублей. При этом три года назад составляли всего 49 млрд. 14:04 18.12.2023 «Расходная часть за год составила 73 млрд рублей, 60% от этого объема направили на социальную сферу, которая является для нас приоритетной», — начал свое выступление мэр. 14:03 18.12.2023 Структура пресс-конференции: сначала Орлов выступит с докладом, а после журналисты смогут задать ему вопросы. 13:52 18.12.2023 Начало пресс-конференции запланировано на 14:00. Пресс-служба мэрии обозначала тему встречи как «предварительные итоги 2023 года».