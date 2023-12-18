Ребенка, выброшенного в снег в Екатеринбурге, могут вернуть матери

19 декабря 2023 в 11:50 Размер текста - 17 +

У девушки есть возможность исправить ситуацию через суд (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ребенка, которого жительница Челябинска родила и выбросила в окно в Екатеринбурге, могут вернуть матери. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. Адвокат Георгий Краснов рассказал, что на время расследования и возможного тюремного заключения матери малыш не будет находиться с родительницей. «Девушке за ее поступок светит максимум четыре года колонии или вообще условный срок. Ребенка ей могут отдать по суду, формально для этого препятствий нет. Только если органы опеки инициируют лишение родительских прав», — сказал собеседник агентства. Адвокат Георгий Краснов пояснил, что на время расследования, суда, а также отбывания матерью возможного наказания ребенок точно не будет находиться рядом с ней. Согласно стать 69 Семейного кодекса РФ, она может быть лишена родительских прав на основании «совершения умышленного преступления против жизни и здоровья своего ребенка». «Когда приговор вступит в силу, органы опеки могут обратиться в суд с просьбой о лишении ее родительских прав. Потом женщина сможет воспользоваться своим правом, прописанным в статье 72 Семейного кодекса, и восстановиться в родительских правах опять же через суд. Ей надо будет доказать, что она изменила свое поведение, образ жизни и отношение к воспитанию ребенка», — сказал Краснов. Младенца на улице Краснофлотцев в Екатеринбурге нашел случайный прохожий морозной ночью. Новорожденный мальчик лежал в черном пакете в снегу. Выяснилось, что его родила 20-летняя женщина и выбросила в окно первого этажа. Сейчас за жизнь ребенка борются врачи. В отношении матери возбуждено уголовное дело о покушении на убийство новорожденного. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ребенка, которого жительница Челябинска родила и выбросила в окно в Екатеринбурге, могут вернуть матери. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. Адвокат Георгий Краснов рассказал, что на время расследования и возможного тюремного заключения матери малыш не будет находиться с родительницей. «Девушке за ее поступок светит максимум четыре года колонии или вообще условный срок. Ребенка ей могут отдать по суду, формально для этого препятствий нет. Только если органы опеки инициируют лишение родительских прав», — сказал собеседник агентства. Адвокат Георгий Краснов пояснил, что на время расследования, суда, а также отбывания матерью возможного наказания ребенок точно не будет находиться рядом с ней. Согласно стать 69 Семейного кодекса РФ, она может быть лишена родительских прав на основании «совершения умышленного преступления против жизни и здоровья своего ребенка». «Когда приговор вступит в силу, органы опеки могут обратиться в суд с просьбой о лишении ее родительских прав. Потом женщина сможет воспользоваться своим правом, прописанным в статье 72 Семейного кодекса, и восстановиться в родительских правах опять же через суд. Ей надо будет доказать, что она изменила свое поведение, образ жизни и отношение к воспитанию ребенка», — сказал Краснов. Младенца на улице Краснофлотцев в Екатеринбурге нашел случайный прохожий морозной ночью. Новорожденный мальчик лежал в черном пакете в снегу. Выяснилось, что его родила 20-летняя женщина и выбросила в окно первого этажа. Сейчас за жизнь ребенка борются врачи. В отношении матери возбуждено уголовное дело о покушении на убийство новорожденного.