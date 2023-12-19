Как россияне относятся к запрету абортов в России

Опрос Russian Field: 67% россиян против запрета абортов
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Аборт Архив Челябинск, аборт
Поддержали запрет на аборты всего 25% респондентов Фото:

Большинство россиян выступают против запрета абортов. Их доля составляет 67%. Поддержали запрет всего 25%. В основном против запрета выступают граждане до 29 лет и те, чей доход превышает 120 тысяч рублей. Об этом говорится в результатах опроса Russian Field.

«На вопрос, готовы ли граждане поддержать запрет на проведение абортов, 67% респондентов ответили отрицательно. Поддержали запрет 25%», — передает РБК информацию из опроса. Поддержкой запрет абортов пользуется среди людей, чей доход менее 40 тысяч рублей. В процентном соотношении их доля составляет 32%. Чаще поддерживают данную идею люди от 60 лет и россияне со средним специальным образованием. А также те, у кого более трех детей.

По результатам опроса, граждане до 29 лет выступают против запрета. В процентном соотношении их доля составляет 78%. Против также те, кто имеет неполное высшее образование, состоящие в отношениях и те, у кого есть один ребенок. Кроме того, чаще всего высказывались против запрета абортов люди, чей доход превышает 120 тысяч рублей. Их доля составляет 74%.

В России уже несколько месяцев ведутся разговоры о том, что в стране нужно сократить количество абортов. Депутаты законодательного собрания Нижегородской области внесли в Госдуму соответствующий законопроект. Согласно ему, в частных клиниках запрещается делать аборты. Позже комитет Государственной Думы по охране здоровья заявил, что гражданам РФ нужно оставить возможность выбирать медицинскую организацию для совершения аборта. Но при этом в Госдуме считают, что нужно обратить внимание на доабортное консультирование женщин.

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Большинство россиян выступают против запрета абортов. Их доля составляет 67%. Поддержали запрет всего 25%. В основном против запрета выступают граждане до 29 лет и те, чей доход превышает 120 тысяч рублей. Об этом говорится в результатах опроса Russian Field. «На вопрос, готовы ли граждане поддержать запрет на проведение абортов, 67% респондентов ответили отрицательно. Поддержали запрет 25%», — передает РБК информацию из опроса. Поддержкой запрет абортов пользуется среди людей, чей доход менее 40 тысяч рублей. В процентном соотношении их доля составляет 32%. Чаще поддерживают данную идею люди от 60 лет и россияне со средним специальным образованием. А также те, у кого более трех детей. По результатам опроса, граждане до 29 лет выступают против запрета. В процентном соотношении их доля составляет 78%. Против также те, кто имеет неполное высшее образование, состоящие в отношениях и те, у кого есть один ребенок. Кроме того, чаще всего высказывались против запрета абортов люди, чей доход превышает 120 тысяч рублей. Их доля составляет 74%. В России уже несколько месяцев ведутся разговоры о том, что в стране нужно сократить количество абортов. Депутаты законодательного собрания Нижегородской области внесли в Госдуму соответствующий законопроект. Согласно ему, в частных клиниках запрещается делать аборты. Позже комитет Государственной Думы по охране здоровья заявил, что гражданам РФ нужно оставить возможность выбирать медицинскую организацию для совершения аборта. Но при этом в Госдуме считают, что нужно обратить внимание на доабортное консультирование женщин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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