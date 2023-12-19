Как россияне относятся к запрету абортов в России

Опрос Russian Field: 67% россиян против запрета абортов

19 декабря 2023 в 11:43 Размер текста - 17 +

Поддержали запрет на аборты всего 25% респондентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Большинство россиян выступают против запрета абортов. Их доля составляет 67%. Поддержали запрет всего 25%. В основном против запрета выступают граждане до 29 лет и те, чей доход превышает 120 тысяч рублей. Об этом говорится в результатах опроса Russian Field. «На вопрос, готовы ли граждане поддержать запрет на проведение абортов, 67% респондентов ответили отрицательно. Поддержали запрет 25%», — передает РБК информацию из опроса. Поддержкой запрет абортов пользуется среди людей, чей доход менее 40 тысяч рублей. В процентном соотношении их доля составляет 32%. Чаще поддерживают данную идею люди от 60 лет и россияне со средним специальным образованием. А также те, у кого более трех детей. По результатам опроса, граждане до 29 лет выступают против запрета. В процентном соотношении их доля составляет 78%. Против также те, кто имеет неполное высшее образование, состоящие в отношениях и те, у кого есть один ребенок. Кроме того, чаще всего высказывались против запрета абортов люди, чей доход превышает 120 тысяч рублей. Их доля составляет 74%. В России уже несколько месяцев ведутся разговоры о том, что в стране нужно сократить количество абортов. Депутаты законодательного собрания Нижегородской области внесли в Госдуму соответствующий законопроект. Согласно ему, в частных клиниках запрещается делать аборты. Позже комитет Государственной Думы по охране здоровья заявил, что гражданам РФ нужно оставить возможность выбирать медицинскую организацию для совершения аборта. Но при этом в Госдуме считают, что нужно обратить внимание на доабортное консультирование женщин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Большинство россиян выступают против запрета абортов. Их доля составляет 67%. Поддержали запрет всего 25%. В основном против запрета выступают граждане до 29 лет и те, чей доход превышает 120 тысяч рублей. Об этом говорится в результатах опроса Russian Field. «На вопрос, готовы ли граждане поддержать запрет на проведение абортов, 67% респондентов ответили отрицательно. Поддержали запрет 25%», — передает РБК информацию из опроса. Поддержкой запрет абортов пользуется среди людей, чей доход менее 40 тысяч рублей. В процентном соотношении их доля составляет 32%. Чаще поддерживают данную идею люди от 60 лет и россияне со средним специальным образованием. А также те, у кого более трех детей. По результатам опроса, граждане до 29 лет выступают против запрета. В процентном соотношении их доля составляет 78%. Против также те, кто имеет неполное высшее образование, состоящие в отношениях и те, у кого есть один ребенок. Кроме того, чаще всего высказывались против запрета абортов люди, чей доход превышает 120 тысяч рублей. Их доля составляет 74%. В России уже несколько месяцев ведутся разговоры о том, что в стране нужно сократить количество абортов. Депутаты законодательного собрания Нижегородской области внесли в Госдуму соответствующий законопроект. Согласно ему, в частных клиниках запрещается делать аборты. Позже комитет Государственной Думы по охране здоровья заявил, что гражданам РФ нужно оставить возможность выбирать медицинскую организацию для совершения аборта. Но при этом в Госдуме считают, что нужно обратить внимание на доабортное консультирование женщин.