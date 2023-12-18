В Кургане отрегулируют светофор на опасном перекрестке

На перекрестке улиц Ленина — Климова в Кургане планируется изменить режим работы светофоров из-за повышенной опасности столкновения транспорта на участке. По плану, отрегулировать светофоры должны до 22 декабря. Об этом сообщает МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» в своем сообществе «УДХиБ г. Кургана» в соцсети «ВКонтакте».
«В связи с увеличением количества ДТП и пострадавших в них участников дорожного движения, а также по предписанию ГИБДД, на пересечении улиц Ленина — Климова запланированы изменения в режим работы светофорного объекта», — указано в сообществе «УДХиБ г. Кургана». Измененный режим будет разделять транспортные потоки, которые двигаются по улице Ленина.
Такое разделение, по информации управления, позволит исключить точки пересечения транспортных потоков. В новом режиме светофоры заработают до 22 декабря.
Ранее URA.RU писало, что курганские дорожные службы выявили опасные участки дорог в городах региона. В Кургане их оказалось шесть, а в Шадринске — два.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.