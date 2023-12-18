18 декабря 2023

В Кургане отрегулируют светофор на опасном перекрестке

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ХМАО, семафор, починка светофора
Светофоры на перекрестке улиц Ленина — Климова отрегулируют до конца рабочей недели Фото:

На перекрестке улиц Ленина — Климова в Кургане планируется изменить режим работы светофоров из-за повышенной опасности столкновения транспорта на участке. По плану, отрегулировать светофоры должны до 22 декабря. Об этом сообщает МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» в своем сообществе «УДХиБ г. Кургана» в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с увеличением количества ДТП и пострадавших в них участников дорожного движения, а также по предписанию ГИБДД, на пересечении улиц Ленина — Климова запланированы изменения в режим работы светофорного объекта», — указано в сообществе «УДХиБ г. Кургана». Измененный режим будет разделять транспортные потоки, которые двигаются по улице Ленина.

Такое разделение, по информации управления, позволит исключить точки пересечения транспортных потоков. В новом режиме светофоры заработают до 22 декабря.

Ранее URA.RU писало, что курганские дорожные службы выявили опасные участки дорог в городах региона. В Кургане их оказалось шесть, а в Шадринске — два.

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На перекрестке улиц Ленина — Климова в Кургане планируется изменить режим работы светофоров из-за повышенной опасности столкновения транспорта на участке. По плану, отрегулировать светофоры должны до 22 декабря. Об этом сообщает МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» в своем сообществе «УДХиБ г. Кургана» в соцсети «ВКонтакте». «В связи с увеличением количества ДТП и пострадавших в них участников дорожного движения, а также по предписанию ГИБДД, на пересечении улиц Ленина — Климова запланированы изменения в режим работы светофорного объекта», — указано в сообществе «УДХиБ г. Кургана». Измененный режим будет разделять транспортные потоки, которые двигаются по улице Ленина. Такое разделение, по информации управления, позволит исключить точки пересечения транспортных потоков. В новом режиме светофоры заработают до 22 декабря. Ранее URA.RU писало, что курганские дорожные службы выявили опасные участки дорог в городах региона. В Кургане их оказалось шесть, а в Шадринске — два.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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