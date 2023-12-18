Челябинское правительство выиграло суд за 131 квартиру

19 декабря 2023 в 12:52 Размер текста - 17 +

Очередной суд встал на сторону властей Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Конкурсный управляющий обанкротившегося Агентства инвестиционного развития (АИР) проиграл правительству Челябинской области тяжбу за 131 квартиру. Соответствующее решение принял 19 декабря окружной арбитраж. «Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения. Кассационную жалобу — без удовлетворения», — говорится в решении Арбитражного суда Уральского округа (есть в распоряжении редакции URA.RU). Банкротом АИР признали в сентябре 2022 года. Спустя два месяца управляющий Алексей Пивоваров обратился в арбитраж, требуя взыскать по долгам агентства с правительства и минфина области свыше 1 млрд рублей, а также признать недействительными два договора дарения. Согласно этим договорам, заключенным при губернаторе Борисе Дубровском, областные власти предоставили 131 квартиру в микрорайоне «Белый хутор» работникам региональных театров оперы и драмы. Этому предшествовала сделка, заключенная АИР и Южно-Уральской корпорацией жилищного строительства и ипотеки (ЮУ КЖСИ) — подконтрольной областным властям крупнейшей компании-застройщика региона. Квартиры приняли в госсобственность Челябинской области по договорам безвозмездной передачи (дарения) в рамках действующего законодательства. В качестве обеспечения иска суд арестовал квартиры, а правительство это решение опротестовало и добилось снятия ареста. Это решение оспорил в вышестоящей инстанции Пивоваров, но проиграл. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Конкурсный управляющий обанкротившегося Агентства инвестиционного развития (АИР) проиграл правительству Челябинской области тяжбу за 131 квартиру. Соответствующее решение принял 19 декабря окружной арбитраж. «Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения. Кассационную жалобу — без удовлетворения», — говорится в решении Арбитражного суда Уральского округа (есть в распоряжении редакции URA.RU). Банкротом АИР признали в сентябре 2022 года. Спустя два месяца управляющий Алексей Пивоваров обратился в арбитраж, требуя взыскать по долгам агентства с правительства и минфина области свыше 1 млрд рублей, а также признать недействительными два договора дарения. Согласно этим договорам, заключенным при губернаторе Борисе Дубровском, областные власти предоставили 131 квартиру в микрорайоне «Белый хутор» работникам региональных театров оперы и драмы. Этому предшествовала сделка, заключенная АИР и Южно-Уральской корпорацией жилищного строительства и ипотеки (ЮУ КЖСИ) — подконтрольной областным властям крупнейшей компании-застройщика региона. Квартиры приняли в госсобственность Челябинской области по договорам безвозмездной передачи (дарения) в рамках действующего законодательства. В качестве обеспечения иска суд арестовал квартиры, а правительство это решение опротестовало и добилось снятия ареста. Это решение оспорил в вышестоящей инстанции Пивоваров, но проиграл.