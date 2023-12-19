Мать курганца, погибшего в аварии с полицейским, получит сотни тысяч от УМВД

20 декабря 2023 в 17:35 Размер текста - 17 +

Медики не смогли помочь курганцу, погибшему в ДТП с полицейской машиной Фото: Илья Московец © URA.RU Жительница Кургана добилась выплаты от УМВД региона. Женщина получит 220 тысяч в качестве компенсации за смерть сына, попавшего под колеса служебного автомобиля полиции. Информация появилась в системе ГАС «Правосудие». «Обратилась в суд с иском к курганскому УМВД о взыскании компенсации морального вреда. <…> К, управляя служебным автомобилем „УАЗ Патриот“, осуществил наезд на ее сына, в результате полученных травм последний скончался на месте», — информируют материалы дела. Мать погибшего просила выплатить ей два миллиона рублей. Суд обязал управление полиции заплатить женщине компенсацию в размере 220 тысяч. Силовому ведомству пришлось нести ответственность за действия сотрудника, который во время службы наехал на нетрезвого мужчину, шедшего в магазин и упавшего на дороге. Полицейский не успел среагировать на опасность и проехал по телу. От полученных травм мужчина скончался. От уголовной ответственности водителя освободили за отсутствием его вины. Мать погибшего в иске указала, что он был единственным кормильцем в семье. Поэтому суд удовлетворил ее требования, но снизил их размер почти в десять раз. Средства выплатит УМВД. Ранее URA.RU сообщало, что семья погибшего под колесами полицейского УАЗа мужчины получила сотни тысяч компенсации. Ведомство выплатило деньги вдове и детям пострадавшего. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Кургана добилась выплаты от УМВД региона. Женщина получит 220 тысяч в качестве компенсации за смерть сына, попавшего под колеса служебного автомобиля полиции. Информация появилась в системе ГАС «Правосудие». «Обратилась в суд с иском к курганскому УМВД о взыскании компенсации морального вреда. <…> К, управляя служебным автомобилем „УАЗ Патриот“, осуществил наезд на ее сына, в результате полученных травм последний скончался на месте», — информируют материалы дела. Мать погибшего просила выплатить ей два миллиона рублей. Суд обязал управление полиции заплатить женщине компенсацию в размере 220 тысяч. Силовому ведомству пришлось нести ответственность за действия сотрудника, который во время службы наехал на нетрезвого мужчину, шедшего в магазин и упавшего на дороге. Полицейский не успел среагировать на опасность и проехал по телу. От полученных травм мужчина скончался. От уголовной ответственности водителя освободили за отсутствием его вины. Мать погибшего в иске указала, что он был единственным кормильцем в семье. Поэтому суд удовлетворил ее требования, но снизил их размер почти в десять раз. Средства выплатит УМВД. Ранее URA.RU сообщало, что семья погибшего под колесами полицейского УАЗа мужчины получила сотни тысяч компенсации. Ведомство выплатило деньги вдове и детям пострадавшего.