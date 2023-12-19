19 декабря 2023

Мать курганца, погибшего в аварии с полицейским, получит сотни тысяч от УМВД

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, медицина, скорая помошь
Медики не смогли помочь курганцу, погибшему в ДТП с полицейской машиной Фото:

Жительница Кургана добилась выплаты от УМВД региона. Женщина получит 220 тысяч в качестве компенсации за смерть сына, попавшего под колеса служебного автомобиля полиции. Информация появилась в системе ГАС «Правосудие».

«Обратилась в суд с иском к курганскому УМВД о взыскании компенсации морального вреда. <…> К, управляя служебным автомобилем „УАЗ Патриот“, осуществил наезд на ее сына, в результате полученных травм последний скончался на месте», — информируют материалы дела. Мать погибшего просила выплатить ей два миллиона рублей. Суд обязал управление полиции заплатить женщине компенсацию в размере 220 тысяч.

Силовому ведомству пришлось нести ответственность за действия сотрудника, который во время службы наехал на нетрезвого мужчину, шедшего в магазин и упавшего на дороге. Полицейский не успел среагировать на опасность и проехал по телу. От полученных травм мужчина скончался.

От уголовной ответственности водителя освободили за отсутствием его вины. Мать погибшего в иске указала, что он был единственным кормильцем в семье. Поэтому суд удовлетворил ее требования, но снизил их размер почти в десять раз. Средства выплатит УМВД.

Ранее URA.RU сообщало, что семья погибшего под колесами полицейского УАЗа мужчины получила сотни тысяч компенсации. Ведомство выплатило деньги вдове и детям пострадавшего.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Кургана добилась выплаты от УМВД региона. Женщина получит 220 тысяч в качестве компенсации за смерть сына, попавшего под колеса служебного автомобиля полиции. Информация появилась в системе ГАС «Правосудие». «Обратилась в суд с иском к курганскому УМВД о взыскании компенсации морального вреда. <…> К, управляя служебным автомобилем „УАЗ Патриот“, осуществил наезд на ее сына, в результате полученных травм последний скончался на месте», — информируют материалы дела. Мать погибшего просила выплатить ей два миллиона рублей. Суд обязал управление полиции заплатить женщине компенсацию в размере 220 тысяч. Силовому ведомству пришлось нести ответственность за действия сотрудника, который во время службы наехал на нетрезвого мужчину, шедшего в магазин и упавшего на дороге. Полицейский не успел среагировать на опасность и проехал по телу. От полученных травм мужчина скончался. От уголовной ответственности водителя освободили за отсутствием его вины. Мать погибшего в иске указала, что он был единственным кормильцем в семье. Поэтому суд удовлетворил ее требования, но снизил их размер почти в десять раз. Средства выплатит УМВД. Ранее URA.RU сообщало, что семья погибшего под колесами полицейского УАЗа мужчины получила сотни тысяч компенсации. Ведомство выплатило деньги вдове и детям пострадавшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...