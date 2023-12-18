18 декабря 2023

Теплую остановку возле ТРЦ «Солнечный» в Новом Уренгое подключают уже два месяца

© Служба новостей «URA.RU»
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Теплые остановочные павильоны. Сургут , теплая остановка, остановочный павильон
Дорожники Нового Уренгоя больше двух месяцев не подключают теплую остановку Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) возле самого большого торгово-развлекательного центра на Ямале два месяца не могут подать тепло в остановочный павильон. Об этом сообщают жители города в telegram.

«Почему так и не подключили теплую остановку на Сибирской улице возле ТРЦ „Солнечного“? Месяца два назад ответили, что дорожники повредили провода и специалисты занимаются», — написала Виктория в telegram-канале «Воронов Chat».

По словам горожан, обещанные работы по подключению остановки к сети не производятся долгое время. «Надо что-то делать с остановкой „ТРЦ ‚Солнечный‘, она не работает“, — написала Svetlana. „Не работает павильон на остановке ‚ТРЦ ‚Солнечный‘, визуально работ никаких нет“, — отметила Галина Буревич. „Еще летом писал замечание про торчащий кабель на остановке у ‚Солнечного‘. Когда подключат коммуникации?“ — рассказал Александр.

В департаменте строительства и ЖКК сообщили, что работы по подключению остановочного комплекса «ТРЦ «Солнечный» еще не завершены. Они будут продолжены до конца недели.

Ранее URA.RU сообщило о неработающих теплых остановках в Новом Уренгое (ЯНАО). Жители были вынуждены ждать общественный транспорт на улице в -40 градусов.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) возле самого большого торгово-развлекательного центра на Ямале два месяца не могут подать тепло в остановочный павильон. Об этом сообщают жители города в telegram. «Почему так и не подключили теплую остановку на Сибирской улице возле ТРЦ „Солнечного“? Месяца два назад ответили, что дорожники повредили провода и специалисты занимаются», — написала Виктория в telegram-канале «Воронов Chat». По словам горожан, обещанные работы по подключению остановки к сети не производятся долгое время. «Надо что-то делать с остановкой „ТРЦ ‚Солнечный‘, она не работает“, — написала Svetlana. „Не работает павильон на остановке ‚ТРЦ ‚Солнечный‘, визуально работ никаких нет“, — отметила Галина Буревич. „Еще летом писал замечание про торчащий кабель на остановке у ‚Солнечного‘. Когда подключат коммуникации?“ — рассказал Александр. В департаменте строительства и ЖКК сообщили, что работы по подключению остановочного комплекса «ТРЦ «Солнечный» еще не завершены. Они будут продолжены до конца недели. Ранее URA.RU сообщило о неработающих теплых остановках в Новом Уренгое (ЯНАО). Жители были вынуждены ждать общественный транспорт на улице в -40 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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