Теплую остановку возле ТРЦ «Солнечный» в Новом Уренгое подключают уже два месяца

19 декабря 2023 в 14:08 Размер текста - 17 +

Дорожники Нового Уренгоя больше двух месяцев не подключают теплую остановку Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) возле самого большого торгово-развлекательного центра на Ямале два месяца не могут подать тепло в остановочный павильон. Об этом сообщают жители города в telegram. «Почему так и не подключили теплую остановку на Сибирской улице возле ТРЦ „Солнечного“? Месяца два назад ответили, что дорожники повредили провода и специалисты занимаются», — написала Виктория в telegram-канале «Воронов Chat». По словам горожан, обещанные работы по подключению остановки к сети не производятся долгое время. «Надо что-то делать с остановкой „ТРЦ ‚Солнечный‘, она не работает“, — написала Svetlana. „Не работает павильон на остановке ‚ТРЦ ‚Солнечный‘, визуально работ никаких нет“, — отметила Галина Буревич. „Еще летом писал замечание про торчащий кабель на остановке у ‚Солнечного‘. Когда подключат коммуникации?“ — рассказал Александр. В департаменте строительства и ЖКК сообщили, что работы по подключению остановочного комплекса «ТРЦ «Солнечный» еще не завершены. Они будут продолжены до конца недели. Ранее URA.RU сообщило о неработающих теплых остановках в Новом Уренгое (ЯНАО). Жители были вынуждены ждать общественный транспорт на улице в -40 градусов.

В Новом Уренгое (ЯНАО) возле самого большого торгово-развлекательного центра на Ямале два месяца не могут подать тепло в остановочный павильон. Об этом сообщают жители города в telegram. «Почему так и не подключили теплую остановку на Сибирской улице возле ТРЦ „Солнечного“? Месяца два назад ответили, что дорожники повредили провода и специалисты занимаются», — написала Виктория в telegram-канале «Воронов Chat». По словам горожан, обещанные работы по подключению остановки к сети не производятся долгое время. «Надо что-то делать с остановкой „ТРЦ ‚Солнечный‘, она не работает“, — написала Svetlana. „Не работает павильон на остановке ‚ТРЦ ‚Солнечный‘, визуально работ никаких нет“, — отметила Галина Буревич. „Еще летом писал замечание про торчащий кабель на остановке у ‚Солнечного‘. Когда подключат коммуникации?“ — рассказал Александр. В департаменте строительства и ЖКК сообщили, что работы по подключению остановочного комплекса «ТРЦ «Солнечный» еще не завершены. Они будут продолжены до конца недели. Ранее URA.RU сообщило о неработающих теплых остановках в Новом Уренгое (ЯНАО). Жители были вынуждены ждать общественный транспорт на улице в -40 градусов.