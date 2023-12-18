18 декабря 2023

Многоквартирные дома в ЯНАО обследуют тепловизорами

© Служба новостей «URA.RU»
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Метель. Салехард, мамонт, граффити, город салехард
Всего в течение года отремонтированы 250 многоквартирных домов Фото:

В этом году в городских многоэтажках Ямала отремонтированы кровли, фасады, заменено лифтовое оборудование, утеплены фасады домов. Для этого перед капремонтом проводится тепловизионное обследование жилфонда, сообщил в ходе пресс-конференции директор окружного департамента жилнадзора Сергей Карасев.

«В 2023 году в рамках региональной программы проведения капитального ремонта 10 домов отремонтированы с утеплением фасадов. Для этого применяются тепловизоры. Около 300 млн рублей было предусмотрено на эти цели из окружного бюджета», — сообщил Сергей Карасев.

Всего в течение года отремонтированы 250 многоквартирных домов. Строительно-монтажные работы выполнены в 132 объектах. В 2024 году на очереди еще 290 домов, в том числе 152 многоэтажки, проектно-сметная документация которых уже готова.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО за текущий год более полутора тысяч многоквартирных домов сменили управляющие компании по решению собственников. Это говорит о том, что рынок по управлению жилфондом на Ямале не стабилизировался.

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В этом году в городских многоэтажках Ямала отремонтированы кровли, фасады, заменено лифтовое оборудование, утеплены фасады домов. Для этого перед капремонтом проводится тепловизионное обследование жилфонда, сообщил в ходе пресс-конференции директор окружного департамента жилнадзора Сергей Карасев. «В 2023 году в рамках региональной программы проведения капитального ремонта 10 домов отремонтированы с утеплением фасадов. Для этого применяются тепловизоры. Около 300 млн рублей было предусмотрено на эти цели из окружного бюджета», — сообщил Сергей Карасев. Всего в течение года отремонтированы 250 многоквартирных домов. Строительно-монтажные работы выполнены в 132 объектах. В 2024 году на очереди еще 290 домов, в том числе 152 многоэтажки, проектно-сметная документация которых уже готова. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО за текущий год более полутора тысяч многоквартирных домов сменили управляющие компании по решению собственников. Это говорит о том, что рынок по управлению жилфондом на Ямале не стабилизировался.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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