Многоквартирные дома в ЯНАО обследуют тепловизорами

19 декабря 2023 в 13:39 Размер текста - 17 +

Всего в течение года отремонтированы 250 многоквартирных домов Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В этом году в городских многоэтажках Ямала отремонтированы кровли, фасады, заменено лифтовое оборудование, утеплены фасады домов. Для этого перед капремонтом проводится тепловизионное обследование жилфонда, сообщил в ходе пресс-конференции директор окружного департамента жилнадзора Сергей Карасев. «В 2023 году в рамках региональной программы проведения капитального ремонта 10 домов отремонтированы с утеплением фасадов. Для этого применяются тепловизоры. Около 300 млн рублей было предусмотрено на эти цели из окружного бюджета», — сообщил Сергей Карасев. Всего в течение года отремонтированы 250 многоквартирных домов. Строительно-монтажные работы выполнены в 132 объектах. В 2024 году на очереди еще 290 домов, в том числе 152 многоэтажки, проектно-сметная документация которых уже готова. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО за текущий год более полутора тысяч многоквартирных домов сменили управляющие компании по решению собственников. Это говорит о том, что рынок по управлению жилфондом на Ямале не стабилизировался.

В этом году в городских многоэтажках Ямала отремонтированы кровли, фасады, заменено лифтовое оборудование, утеплены фасады домов. Для этого перед капремонтом проводится тепловизионное обследование жилфонда, сообщил в ходе пресс-конференции директор окружного департамента жилнадзора Сергей Карасев. «В 2023 году в рамках региональной программы проведения капитального ремонта 10 домов отремонтированы с утеплением фасадов. Для этого применяются тепловизоры. Около 300 млн рублей было предусмотрено на эти цели из окружного бюджета», — сообщил Сергей Карасев. Всего в течение года отремонтированы 250 многоквартирных домов. Строительно-монтажные работы выполнены в 132 объектах. В 2024 году на очереди еще 290 домов, в том числе 152 многоэтажки, проектно-сметная документация которых уже готова. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО за текущий год более полутора тысяч многоквартирных домов сменили управляющие компании по решению собственников. Это говорит о том, что рынок по управлению жилфондом на Ямале не стабилизировался.