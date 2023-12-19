Мать девочки-«маугли» из Екатеринбурга объяснила, зачем носила кресты с кладбища домой

Мать девочки-«маугли» из Екатеринбурга приносила кресты домой, чтобы их спасти
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Городское кладбище Северное. Пермь, кладбище, крест могильный
Квартира, где жила девочка, была уставлена крестами Фото:

Мать 13-летней девочки-«маугли» из Екатеринбурга приносила кресты с кладбища домой, чтобы защитить святыни. Такое объяснение женщина дала журналистам.

«Мы ходили на кладбище. Люди, когда ставят памятники, выкидывают кресты, православные святыни выкидывают на помойки! Вот мы и взяли домой», — рассказала екатеринбурженка «КП-Екатеринбург». Таким образом женщина пыталась защитить ритуальный символ. При этом ее ребенок жил в антисанитарных условиях, у девочки не было достаточно еды и одежды.

СУ СКР по Свердловской области и прокуратура подключились к делу девочки-«маугли». Выяснилось, что в школу девочку не отпускала мать. По словам женщины, она опасается за своего ребенка, потому что изъятые из семьи дети часто погибают. Детский омбудсмен Игорь Мороков рассказал, что подросток сейчас находится в удовлетворительном состоянии.

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Мать 13-летней девочки-«маугли» из Екатеринбурга приносила кресты с кладбища домой, чтобы защитить святыни. Такое объяснение женщина дала журналистам. «Мы ходили на кладбище. Люди, когда ставят памятники, выкидывают кресты, православные святыни выкидывают на помойки! Вот мы и взяли домой», — рассказала екатеринбурженка «КП-Екатеринбург». Таким образом женщина пыталась защитить ритуальный символ. При этом ее ребенок жил в антисанитарных условиях, у девочки не было достаточно еды и одежды. СУ СКР по Свердловской области и прокуратура подключились к делу девочки-«маугли». Выяснилось, что в школу девочку не отпускала мать. По словам женщины, она опасается за своего ребенка, потому что изъятые из семьи дети часто погибают. Детский омбудсмен Игорь Мороков рассказал, что подросток сейчас находится в удовлетворительном состоянии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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