Мать девочки-«маугли» из Екатеринбурга объяснила, зачем носила кресты с кладбища домой

Мать девочки-«маугли» из Екатеринбурга приносила кресты домой, чтобы их спасти

19 декабря 2023 в 14:11 Размер текста - 17 +

Квартира, где жила девочка, была уставлена крестами Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Мать 13-летней девочки-«маугли» из Екатеринбурга приносила кресты с кладбища домой, чтобы защитить святыни. Такое объяснение женщина дала журналистам. «Мы ходили на кладбище. Люди, когда ставят памятники, выкидывают кресты, православные святыни выкидывают на помойки! Вот мы и взяли домой», — рассказала екатеринбурженка «КП-Екатеринбург». Таким образом женщина пыталась защитить ритуальный символ. При этом ее ребенок жил в антисанитарных условиях, у девочки не было достаточно еды и одежды. СУ СКР по Свердловской области и прокуратура подключились к делу девочки-«маугли». Выяснилось, что в школу девочку не отпускала мать. По словам женщины, она опасается за своего ребенка, потому что изъятые из семьи дети часто погибают. Детский омбудсмен Игорь Мороков рассказал, что подросток сейчас находится в удовлетворительном состоянии.

Мать 13-летней девочки-«маугли» из Екатеринбурга приносила кресты с кладбища домой, чтобы защитить святыни. Такое объяснение женщина дала журналистам. «Мы ходили на кладбище. Люди, когда ставят памятники, выкидывают кресты, православные святыни выкидывают на помойки! Вот мы и взяли домой», — рассказала екатеринбурженка «КП-Екатеринбург». Таким образом женщина пыталась защитить ритуальный символ. При этом ее ребенок жил в антисанитарных условиях, у девочки не было достаточно еды и одежды. СУ СКР по Свердловской области и прокуратура подключились к делу девочки-«маугли». Выяснилось, что в школу девочку не отпускала мать. По словам женщины, она опасается за своего ребенка, потому что изъятые из семьи дети часто погибают. Детский омбудсмен Игорь Мороков рассказал, что подросток сейчас находится в удовлетворительном состоянии.