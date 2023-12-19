Подполковник МВД: Киев устроил атаку БПЛА ради пресс-конференции Зеленского

19 декабря 2023 в 17:45 Размер текста - 17 +

Украина не может запустить со своей территории БПЛА, чтобы они долетели до Москвы, сказал Олег Иванников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Атака дронов на Москву и приграничные регионы, из-за которой ввели план «Ковер», связана с подготовкой президента Украины Владимира Зеленского к пресс-конференции и маскировкой неудач ВСУ на фронте. Об этом сообщил в беседе с URA.RU военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников. «Здесь два основных фактора. Во-первых, сегодняшнее предполагаемое выступление Зеленского перед журналистами, которому реально сказать нечего. Ему нужно будет оправдываться, выкручиваться, изворачиваться перед всеми украинцами, которых он постоянно обманывает. Во-вторых, это серьезное поражение ВСУ на всей линии боевого соприкосновения. Они готовят отвод войск с позиций минимум на два-три километра, но это предвестник бегства ВСУ. Об этом уже заявили, как и иностранные источники, так и внутриукраинские источники. Поэтому проводились атаки беспилотниками. До Москвы 33 штуки запустили по приграничным территориям», — сказал Олег Иванников. По его словам, дроны запускали с территории РФ. «Однозначно атака осуществлялась либо с ближайших областей, либо же из Подмосковья. Это диверсии, которые осуществляются Главным управлением разведки Украины, курируются лично [его руководителем Кириллом] Будановым. Есть линия горизонта, сигнал в нее упирается и теряет связь с беспилотником. Можно делать выводы о том, что это расстояние максимум в десятки километров, потому что технически невозможно дрону преодолеть большее расстояние. Крупные БПЛА самолетного типа обнаруживают, когда они еще взлетают с территории Украины», — продолжил политолог. Необходим целый комплекс мероприятий, чтобы избежать таких атак, отметил собеседник агентства. «Нужно проверить предприятия, другие места, откуда могут запускать такие БПЛА, составить соответствующую карту и отмечать места проверок. Большие надежды на антидроновую службу МВД России. Приказ об этом был издан несколько дней назад министром внутренних дел [Владимиром Колокольцевым]. Подразделения МВД будут оснащаться необходимыми ружьями, глушилками, приборами, подавляющими сигнал беспилотников», — заключил эксперт. В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский, а также в международном аэропорту «Калуга» введен план «Ковер». Его объявляют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. Предполагается незамедлительная посадка или вывод из зоны всех гражданских самолетов, за исключением военных и спасательных. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, российское ПВО отразило атаку беспилотника, он сбит в Одинцовском городском округе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Атака дронов на Москву и приграничные регионы, из-за которой ввели план «Ковер», связана с подготовкой президента Украины Владимира Зеленского к пресс-конференции и маскировкой неудач ВСУ на фронте. Об этом сообщил в беседе с URA.RU военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников. «Здесь два основных фактора. Во-первых, сегодняшнее предполагаемое выступление Зеленского перед журналистами, которому реально сказать нечего. Ему нужно будет оправдываться, выкручиваться, изворачиваться перед всеми украинцами, которых он постоянно обманывает. Во-вторых, это серьезное поражение ВСУ на всей линии боевого соприкосновения. Они готовят отвод войск с позиций минимум на два-три километра, но это предвестник бегства ВСУ. Об этом уже заявили, как и иностранные источники, так и внутриукраинские источники. Поэтому проводились атаки беспилотниками. До Москвы 33 штуки запустили по приграничным территориям», — сказал Олег Иванников. По его словам, дроны запускали с территории РФ. «Однозначно атака осуществлялась либо с ближайших областей, либо же из Подмосковья. Это диверсии, которые осуществляются Главным управлением разведки Украины, курируются лично [его руководителем Кириллом] Будановым. Есть линия горизонта, сигнал в нее упирается и теряет связь с беспилотником. Можно делать выводы о том, что это расстояние максимум в десятки километров, потому что технически невозможно дрону преодолеть большее расстояние. Крупные БПЛА самолетного типа обнаруживают, когда они еще взлетают с территории Украины», — продолжил политолог. Необходим целый комплекс мероприятий, чтобы избежать таких атак, отметил собеседник агентства. «Нужно проверить предприятия, другие места, откуда могут запускать такие БПЛА, составить соответствующую карту и отмечать места проверок. Большие надежды на антидроновую службу МВД России. Приказ об этом был издан несколько дней назад министром внутренних дел [Владимиром Колокольцевым]. Подразделения МВД будут оснащаться необходимыми ружьями, глушилками, приборами, подавляющими сигнал беспилотников», — заключил эксперт. В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский, а также в международном аэропорту «Калуга» введен план «Ковер». Его объявляют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. Предполагается незамедлительная посадка или вывод из зоны всех гражданских самолетов, за исключением военных и спасательных. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, российское ПВО отразило атаку беспилотника, он сбит в Одинцовском городском округе.