19 декабря 2023

Экспертиза не выявила провокации в отношении челябинского депутата, обвиняемого в даче взяток

Экспертиза не выявила, что челябинского депутата Ершова спровоцировали на взятку
© Служба новостей «URA.RU»
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Слушание дела Вячеслава Ершова в суде Центрального района. Челябинск, ершов вячеслав
Вячеслав Ершов настаивает на том, что его спровоцировали предложить взятку Фото:

Стали известны результаты экспертизы, с помощью которой депутат Курчатовского районного совета Челябинска Вячеслав Ершов пытался снять с себя обвинения в даче взяток. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе, несмотря на заявления депутата, экспертиза не выявила провокаций, побудивших народного избранника ввязаться в коррупционную историю.

«Экспертиза не выявила провокаций со стороны работника лесничества, за попытку дать взятку которому и задержали Ершова. То есть, предложение о том, чтобы решить вопрос за деньги, делалось Ершовым с полным осознанием ситуации», — рассказал источник.

URA.RU связалось с Ершовым. Он подтвердил результаты исследования телефонных разговоров. Но сообщил, что не согласен с ними и будет настаивать на новой экспертизе.

«Мы считаем, что экспертиза была проведена некачественно. Не учтены все факторы разговоров. Часть фраз просто вырвана из контекста», — заявил URA.RU Ершов.

Следующее заседание по делу Ершова состоится уже после новогодних каникул. До этого времени у его адвокатов есть время подготовить необходимые документы и вновь заявить о проведении исследования телефонных разговоров.

Ершова задержали в марте 2022 года сотрудники регионального управления ФСБ. Изначально его обвиняли лишь в даче взятки. Депутата заподозрили в попытке подкупить лесника. За 50 тысяч рублей тот должен был предоставить Ершову земельный участок в Сосновском районе. Однако вместо этого лесник пошел в правоохранительные органы и рассказал о случившемся.

Позднее к обвинениям в коррупции добавилась статья о незаконном хранении боеприпасов. С помощью экспертизы уже во время судебного процесса депутату удалось доказать, что боеприпасы принадлежали не ему, а его умершему отцу. Однако обвинения с него так и не сняли.

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Стали известны результаты экспертизы, с помощью которой депутат Курчатовского районного совета Челябинска Вячеслав Ершов пытался снять с себя обвинения в даче взяток. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе, несмотря на заявления депутата, экспертиза не выявила провокаций, побудивших народного избранника ввязаться в коррупционную историю. «Экспертиза не выявила провокаций со стороны работника лесничества, за попытку дать взятку которому и задержали Ершова. То есть, предложение о том, чтобы решить вопрос за деньги, делалось Ершовым с полным осознанием ситуации», — рассказал источник. URA.RU связалось с Ершовым. Он подтвердил результаты исследования телефонных разговоров. Но сообщил, что не согласен с ними и будет настаивать на новой экспертизе. «Мы считаем, что экспертиза была проведена некачественно. Не учтены все факторы разговоров. Часть фраз просто вырвана из контекста», — заявил URA.RU Ершов. Следующее заседание по делу Ершова состоится уже после новогодних каникул. До этого времени у его адвокатов есть время подготовить необходимые документы и вновь заявить о проведении исследования телефонных разговоров. Ершова задержали в марте 2022 года сотрудники регионального управления ФСБ. Изначально его обвиняли лишь в даче взятки. Депутата заподозрили в попытке подкупить лесника. За 50 тысяч рублей тот должен был предоставить Ершову земельный участок в Сосновском районе. Однако вместо этого лесник пошел в правоохранительные органы и рассказал о случившемся. Позднее к обвинениям в коррупции добавилась статья о незаконном хранении боеприпасов. С помощью экспертизы уже во время судебного процесса депутату удалось доказать, что боеприпасы принадлежали не ему, а его умершему отцу. Однако обвинения с него так и не сняли.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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