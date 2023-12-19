Курганские полицейские отобрали у мужчины ружье и автомобиль из-за убитых косуль

19 декабря 2023 в 22:36 Размер текста - 17 +

Поймать злоумышленника помог егерь, который услышал выстрелы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU У жителя Курганской области, которого подозревают в незаконном отстреле 14 косуль, отобрали оружие и машину. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону. «В надворной постройке у мужчины обнаружены четырнадцать незаконно добытых туш сибирской косули, которые он уже успел разделать на мясо. Автомобиль, оружие и туши косуль у подозреваемого изъяты», — написано на сайте ведомства. Оперативникам на след злоумышленника помог выйти егерь, который слышал выстрелы, видел следы авто на снегу и место отстрела косуль. Он обратился в полицию. Ущерб природе оценили в 560 тысяч рублей. Силовики возбудили уголовное дело по статье о незаконной охоте.

У жителя Курганской области, которого подозревают в незаконном отстреле 14 косуль, отобрали оружие и машину. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону. «В надворной постройке у мужчины обнаружены четырнадцать незаконно добытых туш сибирской косули, которые он уже успел разделать на мясо. Автомобиль, оружие и туши косуль у подозреваемого изъяты», — написано на сайте ведомства. Оперативникам на след злоумышленника помог выйти егерь, который слышал выстрелы, видел следы авто на снегу и место отстрела косуль. Он обратился в полицию. Ущерб природе оценили в 560 тысяч рублей. Силовики возбудили уголовное дело по статье о незаконной охоте.