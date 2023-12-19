Курганские полицейские отобрали у мужчины ружье и автомобиль из-за убитых косуль

У жителя Курганской области, которого подозревают в незаконном отстреле 14 косуль, отобрали оружие и машину. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.
«В надворной постройке у мужчины обнаружены четырнадцать незаконно добытых туш сибирской косули, которые он уже успел разделать на мясо. Автомобиль, оружие и туши косуль у подозреваемого изъяты», — написано на сайте ведомства.
Оперативникам на след злоумышленника помог выйти егерь, который слышал выстрелы, видел следы авто на снегу и место отстрела косуль. Он обратился в полицию.
Ущерб природе оценили в 560 тысяч рублей. Силовики возбудили уголовное дело по статье о незаконной охоте.
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