ГД отказалась оплачивать бензин депутатам на иномарках

20 декабря 2023 в 03:53 Размер текста - 17 +

На отечественных автомобилях депутаты Госдумы обязаны ездить и в регионах Фото: Антон Белицкий Депутаты Госдумы во время работы в Москве и в регионах с 1 января 2024 года должны пересесть на автомобили отечественного производства. В связи с этим оплачивать бензин будут только народным избранникам передвигающимся на указанных машинах. Об этом сообщили депутаты ГД. «С 1 января Госдума не будет принимать документы, необходимые для возмещения расходов на автотранспортные услуги, на автомобили других марок. Сейчас мне предоставляют в Челябинской области Toyota Camry, но скоро ее заменит другой автомобиль. В регионе пока не уточнили, какой именно», — приводит слова первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой «Известия». В случае если депутаты откажутся от автомобилей отечественного производства, то им придется оплачивать топливо за свой счет. Яна Лантратова уточнила, что о новых мерах были уведомлены власти всех регионов. Министерство промышленности и торговли РФ выпустило список машин, на которых рекомендуется передвигаться депутатам. В их число вошли Lada, модели: Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend; УАЗ, модели: «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР; Aurus, модели: Senat, Komendant; «Москвич», модели: 3, 3е, 6; Evolute, модели: I-PRO, I-JOY, I-SKY; Haval, модели: Jolion, Dargo, F7/F7x, H9. Ранее с инициативой пересадить всех депутатов на отечественные машины выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Письмо в органы исполнительной власти регионов РФ поступило от руководителя аппарата Госдумы Игоря Дивейкина. В августе президент РФ Владимир Путин призвал чиновников ездить на автомобилях отечественного производства. После этого спикер Госдумы признался, что уже езди по работе на Aurus, а в нерабочее время предпочитает «Москвич». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты Госдумы во время работы в Москве и в регионах с 1 января 2024 года должны пересесть на автомобили отечественного производства. В связи с этим оплачивать бензин будут только народным избранникам передвигающимся на указанных машинах. Об этом сообщили депутаты ГД. «С 1 января Госдума не будет принимать документы, необходимые для возмещения расходов на автотранспортные услуги, на автомобили других марок. Сейчас мне предоставляют в Челябинской области Toyota Camry, но скоро ее заменит другой автомобиль. В регионе пока не уточнили, какой именно», — приводит слова первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой «Известия». В случае если депутаты откажутся от автомобилей отечественного производства, то им придется оплачивать топливо за свой счет. Яна Лантратова уточнила, что о новых мерах были уведомлены власти всех регионов. Министерство промышленности и торговли РФ выпустило список машин, на которых рекомендуется передвигаться депутатам. В их число вошли Lada, модели: Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend; УАЗ, модели: «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР; Aurus, модели: Senat, Komendant; «Москвич», модели: 3, 3е, 6; Evolute, модели: I-PRO, I-JOY, I-SKY; Haval, модели: Jolion, Dargo, F7/F7x, H9. Ранее с инициативой пересадить всех депутатов на отечественные машины выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Письмо в органы исполнительной власти регионов РФ поступило от руководителя аппарата Госдумы Игоря Дивейкина. В августе президент РФ Владимир Путин призвал чиновников ездить на автомобилях отечественного производства. После этого спикер Госдумы признался, что уже езди по работе на Aurus, а в нерабочее время предпочитает «Москвич».