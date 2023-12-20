Арестович*: правительство Киева в состоянии «предсмертной лихорадки»

20 декабря 2023 в 11:36 Размер текста - 17 +

Алексей Арестович назвал текущее состояние правительства Украины предсмертным Фото: Алексей Арестович / официальный telegram-канал / https://t.me/O_Arestovich_official Правительство Украины в настоящий момент находится в состоянии предсмертной лихорадки. Об этом заявил экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Он пояснил, что Киев пытается лихорадочно свалить ответственность на других за собственные неудачи. «Украина с опозданием на три месяца реагирует на все, что мы говорим сейчас, но через следующие три месяца все будет гораздо хуже. Сейчас правительство страны находится в состоянии предсмертной лихорадки. Уже ничего не поможет», — заявил Алексей Арестович в интервью. Отрывок опубликован в telegram-канале «Мир сегодня с „Юрий Подоляка“». Он также спрогнозировал тяжелое приземление для всей Украины по всем фронтам, как военным, так и экономическим. Экс-советник добавил, что народ страны пока продолжает надеяться на возвращение Украины к границам 1991 года. Арестович также озвучивал три сценария завершения конфликта на Украине. По его мнению, только один из них предполагает для Киева победное окончание. При этом он назвал такой исход чудом. Экс-советник также заявлял, что сейчас текущее правительство страны забирает свободу у своих граждан. Именно это и стало причиной, почему Арестович начал выступать против. *Алексей Арестович — включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство Украины в настоящий момент находится в состоянии предсмертной лихорадки. Об этом заявил экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Он пояснил, что Киев пытается лихорадочно свалить ответственность на других за собственные неудачи. «Украина с опозданием на три месяца реагирует на все, что мы говорим сейчас, но через следующие три месяца все будет гораздо хуже. Сейчас правительство страны находится в состоянии предсмертной лихорадки. Уже ничего не поможет», — заявил Алексей Арестович в интервью. Отрывок опубликован в telegram-канале «Мир сегодня с „Юрий Подоляка“». Он также спрогнозировал тяжелое приземление для всей Украины по всем фронтам, как военным, так и экономическим. Экс-советник добавил, что народ страны пока продолжает надеяться на возвращение Украины к границам 1991 года. Арестович также озвучивал три сценария завершения конфликта на Украине. По его мнению, только один из них предполагает для Киева победное окончание. При этом он назвал такой исход чудом. Экс-советник также заявлял, что сейчас текущее правительство страны забирает свободу у своих граждан. Именно это и стало причиной, почему Арестович начал выступать против. *Алексей Арестович — включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.