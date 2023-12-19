Исполняющий обязанности первого замгубернатора Курганской области Андрей Алексеев, переехав в Курган, занял кабинет, в котором работали его предшественники Владислав Кузнецов и Оксана Куташи. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с региональными властями.
Новое рабочее место Алексеева находится рядом с кабинетом губернатора. «Помещение состоит из приемной, рабочего кабинета с большим столом для совещаний, комнаты отдыха с диваном, шкафом и холодильником, а также туалетом», — рассказывают источники.
Алексеева назначили на новую должность 7 декабря. В середине месяца он начал работать в Кургане. Ранее он был замгубернатора и работал в Москве в представительстве Курганской области при правительстве РФ.
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