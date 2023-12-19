19 декабря 2023

Новый первый зам Шумкова занял кабинет своих предшественников. Инсайд

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Вручение удостоверения депутату областной думы Ильтякову Александру. Курган , кресло, отставка, пустое кресло, глава, глава города, триколор, флаг курганской области, кабинет главы
Кабинет Андрея Алексеева расположен в здании областного правительства Фото:

Исполняющий обязанности первого замгубернатора Курганской области Андрей Алексеев, переехав в Курган, занял кабинет, в котором работали его предшественники Владислав Кузнецов и Оксана Куташи. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с региональными властями.

Новое рабочее место Алексеева находится рядом с кабинетом губернатора. «Помещение состоит из приемной, рабочего кабинета с большим столом для совещаний, комнаты отдыха с диваном, шкафом и холодильником, а также туалетом», — рассказывают источники.

Алексеева назначили на новую должность 7 декабря. В середине месяца он начал работать в Кургане. Ранее он был замгубернатора и работал в Москве в представительстве Курганской области при правительстве РФ.

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Исполняющий обязанности первого замгубернатора Курганской области Андрей Алексеев, переехав в Курган, занял кабинет, в котором работали его предшественники Владислав Кузнецов и Оксана Куташи. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с региональными властями. Новое рабочее место Алексеева находится рядом с кабинетом губернатора. «Помещение состоит из приемной, рабочего кабинета с большим столом для совещаний, комнаты отдыха с диваном, шкафом и холодильником, а также туалетом», — рассказывают источники. Алексеева назначили на новую должность 7 декабря. В середине месяца он начал работать в Кургане. Ранее он был замгубернатора и работал в Москве в представительстве Курганской области при правительстве РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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