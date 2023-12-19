Новый первый зам Шумкова занял кабинет своих предшественников. Инсайд

20 декабря 2023 в 13:20 Размер текста - 17 +

Кабинет Андрея Алексеева расположен в здании областного правительства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Исполняющий обязанности первого замгубернатора Курганской области Андрей Алексеев, переехав в Курган, занял кабинет, в котором работали его предшественники Владислав Кузнецов и Оксана Куташи. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с региональными властями. Новое рабочее место Алексеева находится рядом с кабинетом губернатора. «Помещение состоит из приемной, рабочего кабинета с большим столом для совещаний, комнаты отдыха с диваном, шкафом и холодильником, а также туалетом», — рассказывают источники. Алексеева назначили на новую должность 7 декабря. В середине месяца он начал работать в Кургане. Ранее он был замгубернатора и работал в Москве в представительстве Курганской области при правительстве РФ.

Исполняющий обязанности первого замгубернатора Курганской области Андрей Алексеев, переехав в Курган, занял кабинет, в котором работали его предшественники Владислав Кузнецов и Оксана Куташи. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с региональными властями. Новое рабочее место Алексеева находится рядом с кабинетом губернатора. «Помещение состоит из приемной, рабочего кабинета с большим столом для совещаний, комнаты отдыха с диваном, шкафом и холодильником, а также туалетом», — рассказывают источники. Алексеева назначили на новую должность 7 декабря. В середине месяца он начал работать в Кургане. Ранее он был замгубернатора и работал в Москве в представительстве Курганской области при правительстве РФ.