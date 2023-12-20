«Офицеры России» назвали главное достижение года на спецоперации

Главным достижением российских войск за 2023 год является остановка наступления Украины, что произошло благодаря грамотно выстроенной обороне, созданной бывшим командующим группировкой войск в зоне СВО Сергеем Суровикиным. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член президиума «Офицеров России», ветеран ракетных войск Юрий Чмутин.
«Первое [достижение за год] — это абсолютный провал контрнаступления ВСУ. Юго-западное направление было просчитано нашим генеральным штабом и вставкой Верховного главнокомандующего. В то время Суровикин отвечал за это и расчеты провел верно, что враг сосредоточит свой главный удар на Херсонском и Запорожском направлениях, где можно дойти до берегов Азовского моря. Было принято правильное решение укрепить несколькими линиями обороны», — сказал Юрий Чмутин.
Для реализации плана российским войскам пришлось отойти с части территорий, отметил собеседник агентства. «Мы оставили часть территорий, отвели войска, чтобы минимизировать потери, но отходили на подготовленные позиции и их дорабатывали. Это требовало времени, затрат, военной и инженерной мысли. Мы задействовали оборонно-промышленный комплекс, наших конструкторов, инженеров. Пустили это дело на широкое производство, учли пожелания тех, кто непосредственно находится на передовой, и кто связан с этими атаками и будут их применять», — объяснил эксперт.
Помимо грамотной обороны повлияло и то, что ВСУ не были готовы к масштабам военных действий, с которыми им пришлось столкнуться, продолжил Чмутин. «Их бойцы были не мотивированы, не знали, для чего и ради чего воюют, в отличие от наших. Против Украины сыграла жадность, коррумпированность нацистской верхушки во главе с [президентом страны Владимиром] Зеленским. Плохое обеспечение солдат, которое находится, по данным моих источников, совершено на другом уровне, если сравнивать в российским», — подчеркнул он.
«Линия Суровикина» — это многокилометровая глубоко эшелонированная линия обороны, состоящая из проволочных заграждений, противотанковых надолбов — «зубья дракона», противотанковых рвов, траншей, опорных пунктов, минных полей. Предусмотрены запасные, резервные и временные позиции, а также система позиций и огневых рубежей для армейской авиации, бронегрупп, противотанковых резервов, наблюдения, ПВО и ПРО по прикрытию важных военных объектов и войск. О том, что это сооружение остановило наступление ВСУ, начали писать западные СМИ, что впоследствии оказалось правдой. Генерал-полковник Валерий Марченков, бывший командующий Суровикина, сообщил, что генерал предвидел действия ВСУ и перераспределил военный состав так, чтобы их наступление провалилось.
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