«Офицеры России» назвали главное достижение года на спецоперации

Полковник Чмутин: России удалось достичь успеха на спецоперации из-за обороны

20 декабря 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

Солдаты ВСУ обеспечены хуже российских, сказал Юрий Чмутин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главным достижением российских войск за 2023 год является остановка наступления Украины, что произошло благодаря грамотно выстроенной обороне, созданной бывшим командующим группировкой войск в зоне СВО Сергеем Суровикиным. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член президиума «Офицеров России», ветеран ракетных войск Юрий Чмутин. «Первое [достижение за год] — это абсолютный провал контрнаступления ВСУ. Юго-западное направление было просчитано нашим генеральным штабом и вставкой Верховного главнокомандующего. В то время Суровикин отвечал за это и расчеты провел верно, что враг сосредоточит свой главный удар на Херсонском и Запорожском направлениях, где можно дойти до берегов Азовского моря. Было принято правильное решение укрепить несколькими линиями обороны», — сказал Юрий Чмутин. Новость по теме Что в линии обороны России сломило контрнаступление ВСУ Для реализации плана российским войскам пришлось отойти с части территорий, отметил собеседник агентства. «Мы оставили часть территорий, отвели войска, чтобы минимизировать потери, но отходили на подготовленные позиции и их дорабатывали. Это требовало времени, затрат, военной и инженерной мысли. Мы задействовали оборонно-промышленный комплекс, наших конструкторов, инженеров. Пустили это дело на широкое производство, учли пожелания тех, кто непосредственно находится на передовой, и кто связан с этими атаками и будут их применять», — объяснил эксперт. Помимо грамотной обороны повлияло и то, что ВСУ не были готовы к масштабам военных действий, с которыми им пришлось столкнуться, продолжил Чмутин. «Их бойцы были не мотивированы, не знали, для чего и ради чего воюют, в отличие от наших. Против Украины сыграла жадность, коррумпированность нацистской верхушки во главе с [президентом страны Владимиром] Зеленским. Плохое обеспечение солдат, которое находится, по данным моих источников, совершено на другом уровне, если сравнивать в российским», — подчеркнул он. Статья по теме Какие задачи Путин поставил Минобороны на 2024 год «Линия Суровикина» — это многокилометровая глубоко эшелонированная линия обороны, состоящая из проволочных заграждений, противотанковых надолбов — «зубья дракона», противотанковых рвов, траншей, опорных пунктов, минных полей. Предусмотрены запасные, резервные и временные позиции, а также система позиций и огневых рубежей для армейской авиации, бронегрупп, противотанковых резервов, наблюдения, ПВО и ПРО по прикрытию важных военных объектов и войск. О том, что это сооружение остановило наступление ВСУ, начали писать западные СМИ, что впоследствии оказалось правдой. Генерал-полковник Валерий Марченков, бывший командующий Суровикина, сообщил, что генерал предвидел действия ВСУ и перераспределил военный состав так, чтобы их наступление провалилось. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главным достижением российских войск за 2023 год является остановка наступления Украины, что произошло благодаря грамотно выстроенной обороне, созданной бывшим командующим группировкой войск в зоне СВО Сергеем Суровикиным. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член президиума «Офицеров России», ветеран ракетных войск Юрий Чмутин. «Первое [достижение за год] — это абсолютный провал контрнаступления ВСУ. Юго-западное направление было просчитано нашим генеральным штабом и вставкой Верховного главнокомандующего. В то время Суровикин отвечал за это и расчеты провел верно, что враг сосредоточит свой главный удар на Херсонском и Запорожском направлениях, где можно дойти до берегов Азовского моря. Было принято правильное решение укрепить несколькими линиями обороны», — сказал Юрий Чмутин. Для реализации плана российским войскам пришлось отойти с части территорий, отметил собеседник агентства. «Мы оставили часть территорий, отвели войска, чтобы минимизировать потери, но отходили на подготовленные позиции и их дорабатывали. Это требовало времени, затрат, военной и инженерной мысли. Мы задействовали оборонно-промышленный комплекс, наших конструкторов, инженеров. Пустили это дело на широкое производство, учли пожелания тех, кто непосредственно находится на передовой, и кто связан с этими атаками и будут их применять», — объяснил эксперт. Помимо грамотной обороны повлияло и то, что ВСУ не были готовы к масштабам военных действий, с которыми им пришлось столкнуться, продолжил Чмутин. «Их бойцы были не мотивированы, не знали, для чего и ради чего воюют, в отличие от наших. Против Украины сыграла жадность, коррумпированность нацистской верхушки во главе с [президентом страны Владимиром] Зеленским. Плохое обеспечение солдат, которое находится, по данным моих источников, совершено на другом уровне, если сравнивать в российским», — подчеркнул он. «Линия Суровикина» — это многокилометровая глубоко эшелонированная линия обороны, состоящая из проволочных заграждений, противотанковых надолбов — «зубья дракона», противотанковых рвов, траншей, опорных пунктов, минных полей. Предусмотрены запасные, резервные и временные позиции, а также система позиций и огневых рубежей для армейской авиации, бронегрупп, противотанковых резервов, наблюдения, ПВО и ПРО по прикрытию важных военных объектов и войск. О том, что это сооружение остановило наступление ВСУ, начали писать западные СМИ, что впоследствии оказалось правдой. Генерал-полковник Валерий Марченков, бывший командующий Суровикина, сообщил, что генерал предвидел действия ВСУ и перераспределил военный состав так, чтобы их наступление провалилось.