В больнице Рефтинского, о которой узнал Путин, вскрылась еще одна проблема

В больнице Рефтинского, на которую пожаловались Путину, не работает физиокабинет
© Служба новостей «URA.RU»
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Итоги года с Владимиром Путиным. Москва, путин владимир
Свердловчанин не успел рассказать Путину о том, что в единственной больнице Рефтинского не работает кабинет физиотерапии Фото:
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Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года

В городской больнице в поселке Рефтинский (Свердловская область) не работает кабинет физиотерапии, в связи с чем местные жители вынуждены ездить за медпомощью в соседние города. Об этом журналисту URA.RU рассказал местный житель Егор Перминов, который дозвонился до президента РФ Владимира Путина и пожаловался на удручающее состояние единственной больницы.

«Я обратился за помощью к Владимиру Путину, потому что состояние единственной больницы оставляет желать лучшего. Медучреждению необходим ремонт, оборудование. Также я рассказал о проблемах с кадрами. Врачей у нас нет, и причина тут одна — низкие зарплаты. С некоторых пор в больнице не работает кабинет физиотерапии. Из-за этого люди, в основном пенсионеры, вынуждены проходить процедуры платно или вовсе ездить в Асбест или Екатеринбург», — сказал Перминов журналисту URA.RU.

Позже стало известно о том, что Егор Перминов оказался бывшим депутатом местной думы (2017—2022 годы). Он состоит в «Справедливой России».

Обновлено в 18:45 по мск: в департаменте информационной политики Свердловской области URA.RU заявили о том, что в ближайшее время региональный министр здравоохранения Андрей Карлов проведет совещание.

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В городской больнице в поселке Рефтинский (Свердловская область) не работает кабинет физиотерапии, в связи с чем местные жители вынуждены ездить за медпомощью в соседние города. Об этом журналисту URA.RU рассказал местный житель Егор Перминов, который дозвонился до президента РФ Владимира Путина и пожаловался на удручающее состояние единственной больницы. «Я обратился за помощью к Владимиру Путину, потому что состояние единственной больницы оставляет желать лучшего. Медучреждению необходим ремонт, оборудование. Также я рассказал о проблемах с кадрами. Врачей у нас нет, и причина тут одна — низкие зарплаты. С некоторых пор в больнице не работает кабинет физиотерапии. Из-за этого люди, в основном пенсионеры, вынуждены проходить процедуры платно или вовсе ездить в Асбест или Екатеринбург», — сказал Перминов журналисту URA.RU. Позже стало известно о том, что Егор Перминов оказался бывшим депутатом местной думы (2017—2022 годы). Он состоит в «Справедливой России». Обновлено в 18:45 по мск: в департаменте информационной политики Свердловской области URA.RU заявили о том, что в ближайшее время региональный министр здравоохранения Андрей Карлов проведет совещание.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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