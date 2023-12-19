Елена Молдован в эфире не смогла выстроить диалог с жителями Муравленко

Трансляция прямого эфира Елены Молдован постоянно прерывалась Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава администрации Муравленко (ЯНАО) Елена Молдован не смогла полноценно пообщаться с горожанами во время своего прямого эфира из-за постоянных обрывов трансляции. Прямой эфир проходил на странице мэра в социальной сети.

«Так, давайте продолжим, мы настойчивые. Про карту „Морошка“ у меня прервалось», — начала шестую часть эфира Елена Молдован, которую можно посмотреть на ее странице в социальной сети «ВКонтакте». Из-за постоянных срывов трансляции, эфир мэра одновременно смотрело около 300 человек.

Тем не менее, на некоторые вопросы Молдован постаралась дать развернутые ответы. По ее мнению, карта «Морошка» — это благо, а сопротивление жителей легко объяснить тем, что людям свойственно сопротивление новшествам.

Мэр рассказала о планах развития города в следующем году. Например, концу января 2024 года в городе будет открыт торговый центр, в летнем сезоне планируется построить 14 километров новых дорог, будет установлено еще восемь теплых остановок.

Из-за технических неполадок, эфир главы был разбит на шесть частей, все они доступны в записи. В мэрии Муравленко корреспонденту агентства пояснили, что сейчас выясняются причины технического сбоя. На вопросы жителей в комментариях будет дан ответ.