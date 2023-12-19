19 декабря 2023

Мэр из ЯНАО не смогла ответить на многие вопросы земляков в прямом эфире. Скрин

Елена Молдован в эфире не смогла выстроить диалог с жителями Муравленко
© Служба новостей «URA.RU»
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Ткацкая мастерская Ново-Тихвинского монастыря. Екатеринбург, оператор, видеокамера, съемка, телевидение
Трансляция прямого эфира Елены Молдован постоянно прерывалась Фото:

Глава администрации Муравленко (ЯНАО) Елена Молдован не смогла полноценно пообщаться с горожанами во время своего прямого эфира из-за постоянных обрывов трансляции. Прямой эфир проходил на странице мэра в социальной сети.

«Так, давайте продолжим, мы настойчивые. Про карту „Морошка“ у меня прервалось», — начала шестую часть эфира Елена Молдован, которую можно посмотреть на ее странице в социальной сети «ВКонтакте». Из-за постоянных срывов трансляции, эфир мэра одновременно смотрело около 300 человек.

Тем не менее, на некоторые вопросы Молдован постаралась дать развернутые ответы. По ее мнению, карта «Морошка» — это благо, а сопротивление жителей легко объяснить тем, что людям свойственно сопротивление новшествам.

Мэр рассказала о планах развития города в следующем году. Например, концу января 2024 года в городе будет открыт торговый центр, в летнем сезоне планируется построить 14 километров новых дорог, будет установлено еще восемь теплых остановок.

Из-за технических неполадок, эфир главы был разбит на шесть частей, все они доступны в записи. В мэрии Муравленко корреспонденту агентства пояснили, что сейчас выясняются причины технического сбоя. На вопросы жителей в комментариях будет дан ответ.

Шестая часть эфира Елены Молдован была прервана на полуслове
Шестая часть эфира Елены Молдован была прервана на полуслове
Фото:

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Глава администрации Муравленко (ЯНАО) Елена Молдован не смогла полноценно пообщаться с горожанами во время своего прямого эфира из-за постоянных обрывов трансляции. Прямой эфир проходил на странице мэра в социальной сети. «Так, давайте продолжим, мы настойчивые. Про карту „Морошка“ у меня прервалось», — начала шестую часть эфира Елена Молдован, которую можно посмотреть на ее странице в социальной сети «ВКонтакте». Из-за постоянных срывов трансляции, эфир мэра одновременно смотрело около 300 человек. Тем не менее, на некоторые вопросы Молдован постаралась дать развернутые ответы. По ее мнению, карта «Морошка» — это благо, а сопротивление жителей легко объяснить тем, что людям свойственно сопротивление новшествам. Мэр рассказала о планах развития города в следующем году. Например, концу января 2024 года в городе будет открыт торговый центр, в летнем сезоне планируется построить 14 километров новых дорог, будет установлено еще восемь теплых остановок. Из-за технических неполадок, эфир главы был разбит на шесть частей, все они доступны в записи. В мэрии Муравленко корреспонденту агентства пояснили, что сейчас выясняются причины технического сбоя. На вопросы жителей в комментариях будет дан ответ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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