В сети появилась последняя серия «Слова пацана»

Ранее Жора Крыжовников сообщил, что последняя серия выйдет 21 декабря Фото: пресс-служба «Ростелеком»

Последнюю серию сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах Wink и Start. Эпизод опубликован 21 декабря в 07:00 по московскому времени.

Сериал вызвал настоящий ажиотаж среди зрителей. В основе истории — книга писателя Роберта Гараева о процессе становления криминальных подростковых группировок на территории Татарстана в конце прошлого века.

На прошлой неделе в сеть утекли седьмая и финальная серии. Актер Иван Янковский, сыгравший персонажа Вову Адидаса, негативно отреагировал на утечку, назвав «чушпанами» тех, кто слил эпизоды. Журналистка Анна Монгайт (признана иноагентом в РФ) заявила, что режиссер проекта Жора Крыжовников принял решение переснять финал картины. Он хочет внести некоторые изменения, поэтому последняя серия будет выпущена позже запланированного срока. Однако позже Крыжовников опубликовал информацию в соцсетях, что серия выйдет в ранее запланированную дату — 21 декабря.

Мнение об этом проекте разделилось: некоторые считают, что сериал оказывает негативное влияние на молодое поколение, в то время как другие выступают против такой точки зрения. Режиссер Никита Михалков заявил, что те, кто переживает из-за влияния сериала на их детей, являются «говно-родителями». Сценарист фильма Андрей Золотарев заявил, что картина рассказывает о том, что «зло возвращается злом» и почему «нельзя становиться на эту тропу». По его словам, повода для запрета показывать сериал нет. Депутат Госдумы Наталья Орлова сообщила, что Роскомнадзор не выявил нарушений законов в «Слове пацана».