В многоквартирных домах ЯНАО — нашествие муравьев. Видео

В Муравленко не могут потравить муравьев в многоквартирных домах

21 декабря 2023 в 13:08 Размер текста - 17 +

Сотрудники жилищно-эксплуатационной конторы не справляются с дезинсекцией домов Фото: Анна Майорова © URA.RU В Муравленко (ЯНАО) многоквартирные дома атаковали муравьи. Горожане сообщили в соцсети «ВКонтакте», что не могут избавиться от насекомых, а специалисты не реагируют на жалобы жильцов. «Летом вроде как делали дезинсекцию, но это не помогло. Я так понимаю, ЖЭК не справляется или просто не хочет делать свои обязанности. Губкина, 25, 4-й подъезд», — написал житель города в сообществе «Мой Муравленко», прислав видео. По словам горожан, проблема с насекомыми существует уже долгое время. «К нам обещали приехать в октябре! Так и ждем пока, своими силами немного справились, но подвал надо травить», — рассказал Гаджибек Рамазанов. «Я писала, жаловалась на то, что в квартире муравьи, но им все равно! Это нужно не в ЖЭК обращаться, а в прокуратуру из-за бездействия», — отметила Надежда Ющишина. «Губкина, 25, подъезд 6 и Ленина 68, 2 подъезд — муравьи атаковали», — поделилась Наталья Коржакова. Корреспондент URA.RU направил запрос в городскую администрацию. Ответ обещали подготовить. Ранее URA.RU рассказало о жалобе жителей Надыма (ЯНАО) на насекомых-паразитов. Квартиры надымчан заполонили тараканы.

В Муравленко (ЯНАО) многоквартирные дома атаковали муравьи. Горожане сообщили в соцсети «ВКонтакте», что не могут избавиться от насекомых, а специалисты не реагируют на жалобы жильцов. «Летом вроде как делали дезинсекцию, но это не помогло. Я так понимаю, ЖЭК не справляется или просто не хочет делать свои обязанности. Губкина, 25, 4-й подъезд», — написал житель города в сообществе «Мой Муравленко», прислав видео. По словам горожан, проблема с насекомыми существует уже долгое время. «К нам обещали приехать в октябре! Так и ждем пока, своими силами немного справились, но подвал надо травить», — рассказал Гаджибек Рамазанов. «Я писала, жаловалась на то, что в квартире муравьи, но им все равно! Это нужно не в ЖЭК обращаться, а в прокуратуру из-за бездействия», — отметила Надежда Ющишина. «Губкина, 25, подъезд 6 и Ленина 68, 2 подъезд — муравьи атаковали», — поделилась Наталья Коржакова. Корреспондент URA.RU направил запрос в городскую администрацию. Ответ обещали подготовить. Ранее URA.RU рассказало о жалобе жителей Надыма (ЯНАО) на насекомых-паразитов. Квартиры надымчан заполонили тараканы.