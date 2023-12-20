20 декабря 2023

В многоквартирных домах ЯНАО — нашествие муравьев. Видео

В Муравленко не могут потравить муравьев в многоквартирных домах
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники жилищно-эксплуатационной конторы не справляются с дезинсекцией домов Фото:

В Муравленко (ЯНАО) многоквартирные дома атаковали муравьи. Горожане сообщили в соцсети «ВКонтакте», что не могут избавиться от насекомых, а специалисты не реагируют на жалобы жильцов.

«Летом вроде как делали дезинсекцию, но это не помогло. Я так понимаю, ЖЭК не справляется или просто не хочет делать свои обязанности. Губкина, 25, 4-й подъезд», — написал житель города в сообществе «Мой Муравленко», прислав видео.

По словам горожан, проблема с насекомыми существует уже долгое время. «К нам обещали приехать в октябре! Так и ждем пока, своими силами немного справились, но подвал надо травить», — рассказал Гаджибек Рамазанов. «Я писала, жаловалась на то, что в квартире муравьи, но им все равно! Это нужно не в ЖЭК обращаться, а в прокуратуру из-за бездействия», — отметила Надежда Ющишина. «Губкина, 25, подъезд 6 и Ленина 68, 2 подъезд — муравьи атаковали», — поделилась Наталья Коржакова.

Корреспондент URA.RU направил запрос в городскую администрацию. Ответ обещали подготовить.

Ранее URA.RU рассказало о жалобе жителей Надыма (ЯНАО) на насекомых-паразитов. Квартиры надымчан заполонили тараканы.

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В Муравленко (ЯНАО) многоквартирные дома атаковали муравьи. Горожане сообщили в соцсети «ВКонтакте», что не могут избавиться от насекомых, а специалисты не реагируют на жалобы жильцов. «Летом вроде как делали дезинсекцию, но это не помогло. Я так понимаю, ЖЭК не справляется или просто не хочет делать свои обязанности. Губкина, 25, 4-й подъезд», — написал житель города в сообществе «Мой Муравленко», прислав видео. По словам горожан, проблема с насекомыми существует уже долгое время. «К нам обещали приехать в октябре! Так и ждем пока, своими силами немного справились, но подвал надо травить», — рассказал Гаджибек Рамазанов. «Я писала, жаловалась на то, что в квартире муравьи, но им все равно! Это нужно не в ЖЭК обращаться, а в прокуратуру из-за бездействия», — отметила Надежда Ющишина. «Губкина, 25, подъезд 6 и Ленина 68, 2 подъезд — муравьи атаковали», — поделилась Наталья Коржакова. Корреспондент URA.RU направил запрос в городскую администрацию. Ответ обещали подготовить. Ранее URA.RU рассказало о жалобе жителей Надыма (ЯНАО) на насекомых-паразитов. Квартиры надымчан заполонили тараканы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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