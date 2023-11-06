Жители города ЯНАО обеспокоены нашествием тараканов

Жители Надыма массово пишут о появлении тараканов в жилых домах города

В домах Надыма появились насекомые-паразиты Фото: Сергей Леонов © URA.RU

В Надыме (ЯНАО) в жилых помещениях появились полчища тараканов. О появлении насекомых по всему городу массово пишут жители в социальной сети «ВКонтакте».

«Зверева, 49. Консьержи травили летом тараканов — результата нет. Бегают в таком количестве, что кажется это уже не наш, а их дом. И все молчат», — написал житель в городском сообществе «Злой и добрый надымчанин».

Многие горожане поддержали автора поста, указав адреса, в которых есть проблема с насекомыми-паразитами. «Ползут от соседей, либо с подвала. Как потравить?», — задал вопрос житель города. «На проспекте Ленинградский, 2 тоже с лета появились. Как начали дом красить, так и побежали они с подвала по квартирам», — поделилась Ольга Мамина. «Кто-то сверху травил, у меня на кухне появились, лезут из-под карниза потолочного. Ленинградский, 10», — написала Марина Аушева.

Представители администрации Надымского района отметили, что жителям следует обращаться в управляющие компании своих домов, чтобы избавиться от насекомых. «По указанному адресу 27 сентября проводилась дезинсекция мест общего пользования, повторная дезинсекция проводилась 20 октября. Рекомендуем самостоятельно обратиться в УК, которые должны проводить дезинсекцию в подвальных помещениях и местах общего пользования», — говорится в сообщении.

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