В ЯНАО полицейские задержали пару за расклейку афиш с пропагандой наркотиков

Полиция задержала расклейщика афиш с рекламой запрещенных веществ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) сотрудниками полиции задержаны мужчина и женщина, расклеивавшие афиши, анонсирующие фейковое выступление группы «Баста». На афишах был QR-код, перейдя по которому пользователь попадал на сайт с рекламой запрещенных веществ. О задержании пары сообщили в пресс-службе окружного УМВД.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность правонарушителей. Ими оказались местный житель 1987 года рождения и его знакомая 1990 года рождения», — сообщила пресс-служба УМВД ЯНАО на официальном сайте.

По показаниям задержанного мужчины, он получил предложение подработать в одном из мессенджеров. В качестве подтверждения он должен был отправлять неизвестному работодателю фотоотчет о проделанной работе. Не справляясь с объемом, он привлек к работе знакомую девушку, совместно они расклеили около 60 фейковых афиш.

В отношении задержанных составлены административные протоколы. Мужчина понес ответственность за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, его знакомая — по статье «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача».

Ранее URA.RU рассказало о том, что в Салехарде были замечены фейковые афиши Басты. Сам артист гастроли в ЯНАО в ближайшее время не планирует.