12 декабря 2023

В ЯНАО жители заметили афиши рэпера Басты с QR-кодами запрещенных сайтов

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт "Я буду петь свою музыку" Москва, баста, вакуленко василий
Мошенники расклеили ложные афиши выступлений Басты в ЯНАО Фото:

В Салехарде и Ноябрьске жители ЯНАО заметили афиши концертов рэпера Василия Вакуленко (известного как Баста), при этом в расписании артиста концерты в округе не запланированы. По размещенному на афише QR-коду можно перейти на сайт с продажей запрещенных веществ, сообщают журналисты.

«Артист сам заявил, что не имеет отношения к этим концертам и не планирует посещать Ямал. Мошенники предлагают для участия в концерте отсканировать QR-код, но он ведет на объявление о наркотиках», — сообщают журналисты «Аргументы и факты» со ссылкой на предупреждение УМВД по ЯНАО.

Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу окружного УМВД. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске были замечены афиши рэпера Павла Ивлева («Паша-техник»). При переходе по QR-коду можно попасть на запрещенные сайты.

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В Салехарде и Ноябрьске жители ЯНАО заметили афиши концертов рэпера Василия Вакуленко (известного как Баста), при этом в расписании артиста концерты в округе не запланированы. По размещенному на афише QR-коду можно перейти на сайт с продажей запрещенных веществ, сообщают журналисты. «Артист сам заявил, что не имеет отношения к этим концертам и не планирует посещать Ямал. Мошенники предлагают для участия в концерте отсканировать QR-код, но он ведет на объявление о наркотиках», — сообщают журналисты «Аргументы и факты» со ссылкой на предупреждение УМВД по ЯНАО. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу окружного УМВД. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске были замечены афиши рэпера Павла Ивлева («Паша-техник»). При переходе по QR-коду можно попасть на запрещенные сайты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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