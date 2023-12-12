В ЯНАО жители заметили афиши рэпера Басты с QR-кодами запрещенных сайтов

Мошенники расклеили ложные афиши выступлений Басты в ЯНАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Салехарде и Ноябрьске жители ЯНАО заметили афиши концертов рэпера Василия Вакуленко (известного как Баста), при этом в расписании артиста концерты в округе не запланированы. По размещенному на афише QR-коду можно перейти на сайт с продажей запрещенных веществ, сообщают журналисты.

«Артист сам заявил, что не имеет отношения к этим концертам и не планирует посещать Ямал. Мошенники предлагают для участия в концерте отсканировать QR-код, но он ведет на объявление о наркотиках», — сообщают журналисты «Аргументы и факты» со ссылкой на предупреждение УМВД по ЯНАО.

Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу окружного УМВД. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске были замечены афиши рэпера Павла Ивлева («Паша-техник»). При переходе по QR-коду можно попасть на запрещенные сайты.