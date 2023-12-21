У 81-летнего богатого курганца после смерти объявились тайные наследники

21 декабря 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

Суд рассматривает иск о признании отцом 81-летнего мужчины, который умер и оставил наследство Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане начинается судебный процесс об установлении отцовства в отношении умершего 81-летнего пожилого человека, который оставил богатое наследство. Истец заявила, что пенсионер был отцом ее 13-летней дочери, что стало большой неожиданностью для родственников умершего. Об этом написал в своем telegram-канале юрист Петр Волосников. «Скончался пожилой человек. 81 год прожил. Последние три года жил один, супруга ушла из жизни раньше. Детей у них не было. Из наследников — племянница, которую воспитали как дочь. Надо сказать, что был он не самым простым дедушкой. Когда-то при серьезной должности, весьма уважаемый специалист в своих кругах, успел кое-что нажить, наследство есть. И перед окончанием шестимесячного срока, когда у нотариуса уже готовы к выдаче документы для наследника, прилетает иск. От дамы, моложе умершего раза в два. Об установлении отцовства. Только не она „ребенок“, а ее 13-летняя дочь!», — написал Волосников. Родственники дедушки ранее не видели ни женщины, ни ее дочери и о их существовании не подозревали. От отмечает, что в иске женщина указала наличие свидетелей, а также неких фотографий. Юрист уточнил URA.RU, что у дедушки остался коттедж, автомобиль и банковский счет на несколько миллионов рублей. Но завещания мужчина не оставил. Волосников представляет интересны родственников умершего в суде. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане начинается судебный процесс об установлении отцовства в отношении умершего 81-летнего пожилого человека, который оставил богатое наследство. Истец заявила, что пенсионер был отцом ее 13-летней дочери, что стало большой неожиданностью для родственников умершего. Об этом написал в своем telegram-канале юрист Петр Волосников. «Скончался пожилой человек. 81 год прожил. Последние три года жил один, супруга ушла из жизни раньше. Детей у них не было. Из наследников — племянница, которую воспитали как дочь. Надо сказать, что был он не самым простым дедушкой. Когда-то при серьезной должности, весьма уважаемый специалист в своих кругах, успел кое-что нажить, наследство есть. И перед окончанием шестимесячного срока, когда у нотариуса уже готовы к выдаче документы для наследника, прилетает иск. От дамы, моложе умершего раза в два. Об установлении отцовства. Только не она „ребенок“, а ее 13-летняя дочь!», — написал Волосников. Родственники дедушки ранее не видели ни женщины, ни ее дочери и о их существовании не подозревали. От отмечает, что в иске женщина указала наличие свидетелей, а также неких фотографий. Юрист уточнил URA.RU, что у дедушки остался коттедж, автомобиль и банковский счет на несколько миллионов рублей. Но завещания мужчина не оставил. Волосников представляет интересны родственников умершего в суде.