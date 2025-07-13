Тюменской фирме, делавшей ремонт Некрасовского моста в Кургане, дали срок исправить ошибки

Тюменской фирме, которая в Кургане выполняла ремонта Некрасовского моста, грозит штраф за ряд допущенных недочетов. Ей дали срок для их устранения, однако есть опасения, что она не выполнит своих гарантийных обязательств. Об этом сообщает депутат гордумы Иван Камшилов.
«Штраф вместо ремонта моста: тюменская фирма „АльфаСтрой“, получившая за капитальный ремонт Некрасовского моста 55 миллионов рублей, отказалась выполнять гарантийные обязательства. Администрация города угрожает штрафом и установила новый срок до 20 августа. Передвижение по мосту с каждым днем становится все опаснее», — написал у себя на странице в соцсети «ВКонтакте» Иван Камшилов.
Он также приложил ответ мэрии на свое обращение. Департамент развития городского хозяйства администрации города Кургана ответил ему, что «в связи с невыполнением гарантийных обязательств подрядной организацией к ней будут применены штрафные санкции и повторно выдано распоряжение на проведение работ по устранению дефектов в срок до 20 августа 2025 года».
Ранее в Курганской области уже возникали проблемы с качеством ремонта мостов: после того, как предыдущий подрядчик оставил мостовые сооружения в неудовлетворительном состоянии, их восстановлением вне контракта занималась челябинская компания «Техно-транс». Тогда дорожникам пришлось полностью менять деревянный настил на нескольких объектах, чтобы обеспечить безопасность движения после весеннего паводка.
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