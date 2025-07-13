Путин назвал главную причину разногласий между Россией и Западом

В основе противоречий между Россией и странами Запада лежат именно геополитические интересы, а не идеологические разногласия, как считалось ранее. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
«Я и многие, уверен, в то время исходили из того, что были проблемы взаимоотношений между Советским Союзом и так называемым Западом, в основе которых лежали идеологические разногласия. Но когда уже и Советского Союза не стало, никакого коммунистического режима не было, а наплевательское отношение к государственным стратегическим интересам Российской Федерации осталось… Для меня стало очевидно, что идеология имела, наверное, какое-то значение, но все-таки в основе всех этих противоречий лежат геополитические интересы», — пояснил Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Оно опубликовано в telegram-канале последнего.
Он также отметил, что после распада СССР российское руководство рассчитывало на более тесное сотрудничество с Западом и на то, что Россия станет частью «цивилизованного мира». Однако западные страны, по его словам, решили действовать исключительно исходя из своих интересов, игнорируя стратегические запросы Москвы. Путин подчеркнул, что предложения России по вопросам стратегических вооружений и противоракетной обороны неоднократно отвергались, что окончательно подтвердило: для Запада приоритетом являются геополитические преимущества, а не поиск компромисса.
Глава государства добавил, что только после того, как Россия заявила о себе как о самостоятельном и суверенном государстве, с ней начали считаться на международной арене. Он выразил уверенность, что именно осознание собственных интересов и готовность их отстаивать позволили стране обозначить свою позицию в глобальной политике.
Ранее Путин уже отмечал, что обвинения в адрес России в агрессивности со стороны Запада используются для оправдания усиления их обороны и расширения НАТО. По словам президента, именно западные страны проявляют агрессивные намерения. Он также напомнил, что ухудшение отношений связано с игнорированием стратегических интересов России и невыполнением обещаний о нерасширении альянса после распада СССР.
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