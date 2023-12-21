21 декабря 2023

Новые санкции Японии против РФ по запрету на экспорт вступили в силу

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Виды Москвы-Сити, флаг японии, японский флаг
Сейчас в санкционном списке Японии 494 компаний и организаций из России Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкции, объявленные Министерством экономики Японии против 57 российских компаний, вступают в силу с 22 декабря. Для организаций, попавших в санкционный список, будет введен запрет на экспорт.

В список вошли: Брянский автомобильный и Казанский пороховой заводы, ЦНИИ «Буревестник», Хабаровский судостроительный завод, 150-й и 810-й авиационные ремонтные заводы, Машиностроительная компания «Витязь», Казанский оптико-механический завод, ЦНИИИ Химии и механики, компания «ЭНИКС», холдинг «Информатест» и другие.

Под санкции попал и Уральский завод гражданской авиации (УзГА) — крупнейшее авиастроительное и авиаремонтное предприятие на Среднем Урале. Ограничения также коснутся сферы драгоценных камней — Япония введет запрет на импорт непромышленных алмазов из России.

Летом 2023 года главный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно анонсировал запрет на предоставление строительных и инжиниринговых услуг РФ, передает «Московский комсомолец». Такое решение было принято после действий России по размещению тактического ядерного оружия в Белоруссии.

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Санкции, объявленные Министерством экономики Японии против 57 российских компаний, вступают в силу с 22 декабря. Для организаций, попавших в санкционный список, будет введен запрет на экспорт. В список вошли: Брянский автомобильный и Казанский пороховой заводы, ЦНИИ «Буревестник», Хабаровский судостроительный завод, 150-й и 810-й авиационные ремонтные заводы, Машиностроительная компания «Витязь», Казанский оптико-механический завод, ЦНИИИ Химии и механики, компания «ЭНИКС», холдинг «Информатест» и другие. Под санкции попал и Уральский завод гражданской авиации (УзГА) — крупнейшее авиастроительное и авиаремонтное предприятие на Среднем Урале. Ограничения также коснутся сферы драгоценных камней — Япония введет запрет на импорт непромышленных алмазов из России. Летом 2023 года главный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно анонсировал запрет на предоставление строительных и инжиниринговых услуг РФ, передает «Московский комсомолец». Такое решение было принято после действий России по размещению тактического ядерного оружия в Белоруссии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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