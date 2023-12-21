Семья не знала о беременности свердловчанки, закопавшей младенца в сугроб

22 декабря 2023 в 10:59 Размер текста - 17 +

Женщина закопала младенца в сугроб возле бани (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Семья и соседи женщины, которая родила и закопала ребенка в сугроб, не знали о ее беременности. Об этом не догадывался даже муж. Об этом URA.RU рассказали жители поселка Свободный (Свердловская область), где случилось происшествие. «О ее беременности не знал никто, даже муж. Живота вообще не было видно», — сказал один из собеседников агентства. Второй добавил, что ни соседи, ни друзья, ни родители молодых супругов с обеих сторон также не подозревали, что женщина ждет ребенка. Он предположил, что она могла хранить это в тайне, уже предполагая, что избавится от малыша. Как сообщалось ранее, жительница поселка Свободный родила в бане ребенка и закопала в сугроб. Его спас свекр, который случайно заехал на дачу. Сейчас ребенок находится в реанимации. Местные жители назвали семью благополучной, в ней растут еще двое детей. Для всех случившееся стало шоком.

Семья и соседи женщины, которая родила и закопала ребенка в сугроб, не знали о ее беременности. Об этом не догадывался даже муж. Об этом URA.RU рассказали жители поселка Свободный (Свердловская область), где случилось происшествие. «О ее беременности не знал никто, даже муж. Живота вообще не было видно», — сказал один из собеседников агентства. Второй добавил, что ни соседи, ни друзья, ни родители молодых супругов с обеих сторон также не подозревали, что женщина ждет ребенка. Он предположил, что она могла хранить это в тайне, уже предполагая, что избавится от малыша. Как сообщалось ранее, жительница поселка Свободный родила в бане ребенка и закопала в сугроб. Его спас свекр, который случайно заехал на дачу. Сейчас ребенок находится в реанимации. Местные жители назвали семью благополучной, в ней растут еще двое детей. Для всех случившееся стало шоком.