21 декабря 2023

Семья не знала о беременности свердловчанки, закопавшей младенца в сугроб

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, сугроб, снег, зима, осадки
Женщина закопала младенца в сугроб возле бани (архивное фото) Фото:

Семья и соседи женщины, которая родила и закопала ребенка в сугроб, не знали о ее беременности. Об этом не догадывался даже муж. Об этом URA.RU рассказали жители поселка Свободный (Свердловская область), где случилось происшествие.

«О ее беременности не знал никто, даже муж. Живота вообще не было видно», — сказал один из собеседников агентства.

Второй добавил, что ни соседи, ни друзья, ни родители молодых супругов с обеих сторон также не подозревали, что женщина ждет ребенка. Он предположил, что она могла хранить это в тайне, уже предполагая, что избавится от малыша.

Как сообщалось ранее, жительница поселка Свободный родила в бане ребенка и закопала в сугроб. Его спас свекр, который случайно заехал на дачу. Сейчас ребенок находится в реанимации. Местные жители назвали семью благополучной, в ней растут еще двое детей. Для всех случившееся стало шоком.

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Семья и соседи женщины, которая родила и закопала ребенка в сугроб, не знали о ее беременности. Об этом не догадывался даже муж. Об этом URA.RU рассказали жители поселка Свободный (Свердловская область), где случилось происшествие. «О ее беременности не знал никто, даже муж. Живота вообще не было видно», — сказал один из собеседников агентства. Второй добавил, что ни соседи, ни друзья, ни родители молодых супругов с обеих сторон также не подозревали, что женщина ждет ребенка. Он предположил, что она могла хранить это в тайне, уже предполагая, что избавится от малыша. Как сообщалось ранее, жительница поселка Свободный родила в бане ребенка и закопала в сугроб. Его спас свекр, который случайно заехал на дачу. Сейчас ребенок находится в реанимации. Местные жители назвали семью благополучной, в ней растут еще двое детей. Для всех случившееся стало шоком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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