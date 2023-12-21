Свердловчане назвали возможный мотив матери, закопавшей ребенка в сугроб

Свердловчанка закопала младенца в снег, потому что муж не хотел третьего ребенка

22 декабря 2023 в 11:12 Размер текста - 17 +

Вероятно, женщина решила, что третий ребенок лишний, считают местные жители (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница поселка Свободный (Свердловская область) закопала новорожденного в сугроб, потому что когда-то услышала от мужа, что он не хочет троих детей. Подробности происшествия URA.RU раскрыл один из местных жителей на условиях анонимности. «В семье уже растут двое детишек, это была третья беременность. Якобы когда родился второй, муж сказал жене: нам двоих хватит, третьего мы уже по деньгам не потянем. Она запомнила эти слова и испугалась, когда поняла, что ждет третьего малыша. Вероятно, это могло повлиять на ее поступок», — объяснил собеседник агентства. Женщина родила ребенка в бане и закопала в сугроб. Его спас свекр, который заехал на дачу. Семья, где родился младенец, по словам местных жителей, является благополучной. О беременности не догадывался никто в поселке, даже муж роженицы.

Жительница поселка Свободный (Свердловская область) закопала новорожденного в сугроб, потому что когда-то услышала от мужа, что он не хочет троих детей. Подробности происшествия URA.RU раскрыл один из местных жителей на условиях анонимности. «В семье уже растут двое детишек, это была третья беременность. Якобы когда родился второй, муж сказал жене: нам двоих хватит, третьего мы уже по деньгам не потянем. Она запомнила эти слова и испугалась, когда поняла, что ждет третьего малыша. Вероятно, это могло повлиять на ее поступок», — объяснил собеседник агентства. Женщина родила ребенка в бане и закопала в сугроб. Его спас свекр, который заехал на дачу. Семья, где родился младенец, по словам местных жителей, является благополучной. О беременности не догадывался никто в поселке, даже муж роженицы.