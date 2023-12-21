Тюменским чиновникам повысят зарплату

Подчиненным управления делами тюменского правительства увеличат оклады

22 декабря 2023 в 17:29 Размер текста - 17 +

Оклады увеличат на суммы от 2000 до 8000 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Руководителям, их замам и главбухам учреждений, подведомственных управлению делами правительства Тюменской области, повысят должностные оклады. Информация представлена в проекте распоряжения ведомства, имеющемся у URA.RU. «Повысить должностные оклады руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров учреждений подведомственных управлению делами правительства Тюменской области. Оклады руководителей увеличить с 70,5 до 75 тысяч рублей», — следует из документа. Изменения коснутся трех учреждений. Это «Центр транспортного обеспечения» (ЦТО), представительский комплекс «Тура» и «Управление эксплуатации зданий» (УЭЗ). Для руководства повышение будет одинаковым, а у замов и бухгалтеров суммы разнятся. Так, больше всего повезет замруководителя ЦТО: оклад этого сотрудника вырастет сразу с 40 до 48 тысяч рублей, то есть на 20%. У других замов повышения в процентном соотношении скромнее — с 45 до 48 тысяч. У главбуха УЭЗ оклад увеличится сразу на 5 000 рублей — до 40 000 рублей. У остальных в итоге выйдет та же сумма, но увеличение произойдет лишь на 2 000 рублей. Должностные оклады входят в состав зарплаты сотрудников. На них начисляются различные надбавки. Так, во всех трех учреждениях они составляют от 10% до 80% от оклада.

Руководителям, их замам и главбухам учреждений, подведомственных управлению делами правительства Тюменской области, повысят должностные оклады. Информация представлена в проекте распоряжения ведомства, имеющемся у URA.RU. «Повысить должностные оклады руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров учреждений подведомственных управлению делами правительства Тюменской области. Оклады руководителей увеличить с 70,5 до 75 тысяч рублей», — следует из документа. Изменения коснутся трех учреждений. Это «Центр транспортного обеспечения» (ЦТО), представительский комплекс «Тура» и «Управление эксплуатации зданий» (УЭЗ). Для руководства повышение будет одинаковым, а у замов и бухгалтеров суммы разнятся. Так, больше всего повезет замруководителя ЦТО: оклад этого сотрудника вырастет сразу с 40 до 48 тысяч рублей, то есть на 20%. У других замов повышения в процентном соотношении скромнее — с 45 до 48 тысяч. У главбуха УЭЗ оклад увеличится сразу на 5 000 рублей — до 40 000 рублей. У остальных в итоге выйдет та же сумма, но увеличение произойдет лишь на 2 000 рублей. Должностные оклады входят в состав зарплаты сотрудников. На них начисляются различные надбавки. Так, во всех трех учреждениях они составляют от 10% до 80% от оклада.