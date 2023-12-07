Фирму супруги арестованного депутата гордумы Челябинска банкротит ФНС

07 декабря 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Татьяна Завгородняя узнает о решении суда, находясь под арестом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета ФСБ задержала депутата гордумы Челябинска Иванова Фирму «Грандактив», принадлежащую супруге задержанного ФСБ и находящегося в СИЗО депутата гордумы Челябинска Олега Иванова, требуют признать банкротом. Заявление подано в областной арбитраж налоговиками. Жена Иванова, экс-депутат заксобрания региона Татьяна Завгородняя, также арестована. «Принять к производству заявление Федеральной налоговой службы о признании несостоятельным (банкротом) ООО „ГрандАктив“. Назначить судебное заседание по проверке обоснованности заявления», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU). Как следует из материалов дела, налоговики считают, что компания недоплатила в бюджет более 1,5 млн рублей. «Грандактив» специализируется на оказании услуг в области бухгалтерского учета, финансового аудита и налогового консультирования. Операции по счетам фирмы заморозили в начале года по требованию ФНС. Иванова задержали в декабре 2022 года по обвинению в налоговых махинациях и неправомерном обороте денежных средств, а 14 сентября 2023 года признали банкротом. Аналогичное решение суд принял в отношении принадлежащей Иванову компании «АльфаСтрой». Налоговики добились взыскания с депутата 825,6 млн рублей, решение о чем он оспорил. В ноябре задолженность перед ФНС увеличилась еще на 560 тысяч рублей. Завгородняя также находится под арестом, но под домашним. Ее обвиняют в соучастии в преступлениях мужа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Фирму «Грандактив», принадлежащую супруге задержанного ФСБ и находящегося в СИЗО депутата гордумы Челябинска Олега Иванова, требуют признать банкротом. Заявление подано в областной арбитраж налоговиками. Жена Иванова, экс-депутат заксобрания региона Татьяна Завгородняя, также арестована. «Принять к производству заявление Федеральной налоговой службы о признании несостоятельным (банкротом) ООО „ГрандАктив“. Назначить судебное заседание по проверке обоснованности заявления», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU). Как следует из материалов дела, налоговики считают, что компания недоплатила в бюджет более 1,5 млн рублей. «Грандактив» специализируется на оказании услуг в области бухгалтерского учета, финансового аудита и налогового консультирования. Операции по счетам фирмы заморозили в начале года по требованию ФНС. Иванова задержали в декабре 2022 года по обвинению в налоговых махинациях и неправомерном обороте денежных средств, а 14 сентября 2023 года признали банкротом. Аналогичное решение суд принял в отношении принадлежащей Иванову компании «АльфаСтрой». Налоговики добились взыскания с депутата 825,6 млн рублей, решение о чем он оспорил. В ноябре задолженность перед ФНС увеличилась еще на 560 тысяч рублей. Завгородняя также находится под арестом, но под домашним. Ее обвиняют в соучастии в преступлениях мужа.