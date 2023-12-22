Полиция задержала курганцев, стрелявших из газовых пистолетов рядом с баром

Сотрудники полиции задержали курганцев, которые стреляли из газового пистолета рядом с баром. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.
«В Кургане сотрудники полиции задержали граждан, которые стреляли из газового пистолета рядом с баром. Их действия были незамедлительно пресечены нарядами полиции. Задержаны местные жители 1995 и 2003 годов рождения», — сообщили на сайте ведомства.
При осмотре места происшествия были изъяты патроны и пистолет. Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Грубое нарушение общественного порядка». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до семи лет.
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