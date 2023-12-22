22 декабря 2023

Полиция задержала курганцев, стрелявших из газовых пистолетов рядом с баром

© Служба новостей «URA.RU»
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Сходка «ЧВК Редан». Курган, полиция, наряд полиции, гиперсити
Сотрудники полиции задержали двух жителей Кургана Фото:

Сотрудники полиции задержали курганцев, которые стреляли из газового пистолета рядом с баром. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«В Кургане сотрудники полиции задержали граждан, которые стреляли из газового пистолета рядом с баром. Их действия были незамедлительно пресечены нарядами полиции. Задержаны местные жители 1995 и 2003 годов рождения», — сообщили на сайте ведомства.

При осмотре места происшествия были изъяты патроны и пистолет. Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Грубое нарушение общественного порядка». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до семи лет.

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Сотрудники полиции задержали курганцев, которые стреляли из газового пистолета рядом с баром. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «В Кургане сотрудники полиции задержали граждан, которые стреляли из газового пистолета рядом с баром. Их действия были незамедлительно пресечены нарядами полиции. Задержаны местные жители 1995 и 2003 годов рождения», — сообщили на сайте ведомства. При осмотре места происшествия были изъяты патроны и пистолет. Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Грубое нарушение общественного порядка». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до семи лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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