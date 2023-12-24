Блогер Ивлеева объяснила выход свердловского рэпера Vacio с носком на члене на своей вечеринке

Ивлеева: Vacio предупреждали, что выход с носком на члене будет неприемлем

24 декабря 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

Рэпер был предупрежден, что выход с носком на члене будет неприемлемым, заявила Анастасия Ивлеева Фото: Андрей Любимов/РБК/ТАСС Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева заявила, что в мире шоу-бизнеса легко перегнуть в погоне за хайпом, комментируя выход рэпера Vacio (Николай Васильев, родом из Свердловской области) с носком на члене на своей вечеринке. По ее словам, он был предупрежден, что такой выход будет неприемлемым. «Это молодой артист, талантливый музыкант, импульсивный. В мире шоу-бизнеса легко перегнуть в погоне за хайпом», — сказала Ивлеева в видео, опубликованном на личной странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России). Она добавила, что Васильев был предупрежден, что пойти на мероприятие в таком виде будет неприемлемо, однако он взял ответственность в свои руки и испытал судьбу, эпатировав публику. В центре Москвы в клубе Mutabor 20 декабря 2023 года состоялась вечеринка организованная блогершей Анастасией Ивлеевой. Она проходила с неординарным дресс-кодом, предполагающим минимум одежды на гостях, а также собрала множество известных личностей. Vacio был лишь в одном носке на половом органе. Его арестовали на 15 суток после «голой вечеринки».

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева заявила, что в мире шоу-бизнеса легко перегнуть в погоне за хайпом, комментируя выход рэпера Vacio (Николай Васильев, родом из Свердловской области) с носком на члене на своей вечеринке. По ее словам, он был предупрежден, что такой выход будет неприемлемым. «Это молодой артист, талантливый музыкант, импульсивный. В мире шоу-бизнеса легко перегнуть в погоне за хайпом», — сказала Ивлеева в видео, опубликованном на личной странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России). Она добавила, что Васильев был предупрежден, что пойти на мероприятие в таком виде будет неприемлемо, однако он взял ответственность в свои руки и испытал судьбу, эпатировав публику. В центре Москвы в клубе Mutabor 20 декабря 2023 года состоялась вечеринка организованная блогершей Анастасией Ивлеевой. Она проходила с неординарным дресс-кодом, предполагающим минимум одежды на гостях, а также собрала множество известных личностей. Vacio был лишь в одном носке на половом органе. Его арестовали на 15 суток после «голой вечеринки».