На Украине предложили объединиться с Россией против Запада

Арестович*: Украина и Россия должны подать иск к Западу после конца СВО
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Алексей Арестович* предлагает России и Украине подать иск к странам НАТО после конца спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина и Россия должны подать иск к западным странам после заключения мира. Об этом заявил бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович*.

«[После заключения мира] нам нужно прийти к президенту России Владимиру Путину и предложить вместе подать иск против Запада. Только вместе, Россия и Украина», — высказался Алексей Арестович в эфире youtube-канала журналистки Юлии Латыниной* (признана Минюстом иноагентом). Арестович отметил, что договориться с Россией сможет только новое правительство Украины

Россия неоднократно заявляла, что готова к мирным переговорам. Пока они не начнутся, армия РФ будет выполнять поставленные цели в зоне спецоперации. На этом фоне Арестович размышлял, что поражение Украины неизбежно, передает телеканал 360.

С примерно таким же тезисом выступил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, если Европа, которая почти два года финансирует Киев, не мобилизует свои ресурсы, то ВС РФ победят в конфликте с Украиной.

*Арестович включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

*Латынина признана иноагентом в России

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Украина и Россия должны подать иск к западным странам после заключения мира. Об этом заявил бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович*. «[После заключения мира] нам нужно прийти к президенту России Владимиру Путину и предложить вместе подать иск против Запада. Только вместе, Россия и Украина», — высказался Алексей Арестович в эфире youtube-канала журналистки Юлии Латыниной* (признана Минюстом иноагентом). Арестович отметил, что договориться с Россией сможет только новое правительство Украины Россия неоднократно заявляла, что готова к мирным переговорам. Пока они не начнутся, армия РФ будет выполнять поставленные цели в зоне спецоперации. На этом фоне Арестович размышлял, что поражение Украины неизбежно, передает телеканал 360. С примерно таким же тезисом выступил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, если Европа, которая почти два года финансирует Киев, не мобилизует свои ресурсы, то ВС РФ победят в конфликте с Украиной. *Арестович включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов *Латынина признана иноагентом в России
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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