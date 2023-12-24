На Украине предложили объединиться с Россией против Запада

Арестович*: Украина и Россия должны подать иск к Западу после конца СВО

24 декабря 2023 в 18:04 Размер текста - 17 +

Алексей Арестович* предлагает России и Украине подать иск к странам НАТО после конца спецоперации Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина и Россия должны подать иск к западным странам после заключения мира. Об этом заявил бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович*. «[После заключения мира] нам нужно прийти к президенту России Владимиру Путину и предложить вместе подать иск против Запада. Только вместе, Россия и Украина», — высказался Алексей Арестович в эфире youtube-канала журналистки Юлии Латыниной* (признана Минюстом иноагентом). Арестович отметил, что договориться с Россией сможет только новое правительство Украины Россия неоднократно заявляла, что готова к мирным переговорам. Пока они не начнутся, армия РФ будет выполнять поставленные цели в зоне спецоперации. На этом фоне Арестович размышлял, что поражение Украины неизбежно, передает телеканал 360. С примерно таким же тезисом выступил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, если Европа, которая почти два года финансирует Киев, не мобилизует свои ресурсы, то ВС РФ победят в конфликте с Украиной. *Арестович включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов *Латынина признана иноагентом в России

Украина и Россия должны подать иск к западным странам после заключения мира. Об этом заявил бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович*. «[После заключения мира] нам нужно прийти к президенту России Владимиру Путину и предложить вместе подать иск против Запада. Только вместе, Россия и Украина», — высказался Алексей Арестович в эфире youtube-канала журналистки Юлии Латыниной* (признана Минюстом иноагентом). Арестович отметил, что договориться с Россией сможет только новое правительство Украины Россия неоднократно заявляла, что готова к мирным переговорам. Пока они не начнутся, армия РФ будет выполнять поставленные цели в зоне спецоперации. На этом фоне Арестович размышлял, что поражение Украины неизбежно, передает телеканал 360. С примерно таким же тезисом выступил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, если Европа, которая почти два года финансирует Киев, не мобилизует свои ресурсы, то ВС РФ победят в конфликте с Украиной. *Арестович включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов *Латынина признана иноагентом в России