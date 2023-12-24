На Украине предложили объединиться с Россией против Запада

Украина и Россия должны подать иск к западным странам после заключения мира. Об этом заявил бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович*.
«[После заключения мира] нам нужно прийти к президенту России Владимиру Путину и предложить вместе подать иск против Запада. Только вместе, Россия и Украина», — высказался Алексей Арестович в эфире youtube-канала журналистки Юлии Латыниной* (признана Минюстом иноагентом). Арестович отметил, что договориться с Россией сможет только новое правительство Украины
Россия неоднократно заявляла, что готова к мирным переговорам. Пока они не начнутся, армия РФ будет выполнять поставленные цели в зоне спецоперации. На этом фоне Арестович размышлял, что поражение Украины неизбежно, передает телеканал 360.
С примерно таким же тезисом выступил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, если Европа, которая почти два года финансирует Киев, не мобилизует свои ресурсы, то ВС РФ победят в конфликте с Украиной.
*Арестович включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
*Латынина признана иноагентом в России
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