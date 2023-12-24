Shot раскрыл ужасающие подробности убийства проституток в Москве

Shot: серийный убийца проституток Варакин пытался отрезать головы жертвам
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут , убийство, разбой, оружие, нападение, нож, рука с ножом, преступникнож, перступник
На счету Алексея Варакина четыре убийства Фото:

Серийный маньяк Алексей Варакин, который «охотится» за проститутками, пытался отрезать двум своим новым жертвам головы. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Варакин пытался отрезать обеим проституткам голову. В столичной гостинице сотрудники полиции нашли обезглавленное тело девушки», — говорится в материале. Отмечается, что на месте второго преступления находятся следователи, а личность погибшей устанавливается.

Ранее Варакин убил проститутку за то, что она отказалась проводить ночь с ним. Во время допроса он сознался еще в одном преступлении.

До этого, 13 лет назад, серийный маньяк убил еще двух девушек, которых хотел обокрасть. Они работали в эскорте. Тогда его осудили за двойное убийство и отправили в психбольницу. Как пишет Shot, он страдает психическим расстройством. Сам Варакин не работает. В Россию он приехал из Ташкента.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Серийный маньяк Алексей Варакин, который «охотится» за проститутками, пытался отрезать двум своим новым жертвам головы. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Варакин пытался отрезать обеим проституткам голову. В столичной гостинице сотрудники полиции нашли обезглавленное тело девушки», — говорится в материале. Отмечается, что на месте второго преступления находятся следователи, а личность погибшей устанавливается. Ранее Варакин убил проститутку за то, что она отказалась проводить ночь с ним. Во время допроса он сознался еще в одном преступлении. До этого, 13 лет назад, серийный маньяк убил еще двух девушек, которых хотел обокрасть. Они работали в эскорте. Тогда его осудили за двойное убийство и отправили в психбольницу. Как пишет Shot, он страдает психическим расстройством. Сам Варакин не работает. В Россию он приехал из Ташкента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...