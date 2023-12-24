Shot раскрыл ужасающие подробности убийства проституток в Москве

Shot: серийный убийца проституток Варакин пытался отрезать головы жертвам

24 декабря 2023 в 20:31 Размер текста - 17 +

На счету Алексея Варакина четыре убийства Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Серийный маньяк Алексей Варакин, который «охотится» за проститутками, пытался отрезать двум своим новым жертвам головы. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Варакин пытался отрезать обеим проституткам голову. В столичной гостинице сотрудники полиции нашли обезглавленное тело девушки», — говорится в материале. Отмечается, что на месте второго преступления находятся следователи, а личность погибшей устанавливается. Ранее Варакин убил проститутку за то, что она отказалась проводить ночь с ним. Во время допроса он сознался еще в одном преступлении. До этого, 13 лет назад, серийный маньяк убил еще двух девушек, которых хотел обокрасть. Они работали в эскорте. Тогда его осудили за двойное убийство и отправили в психбольницу. Как пишет Shot, он страдает психическим расстройством. Сам Варакин не работает. В Россию он приехал из Ташкента.

Серийный маньяк Алексей Варакин, который «охотится» за проститутками, пытался отрезать двум своим новым жертвам головы. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Варакин пытался отрезать обеим проституткам голову. В столичной гостинице сотрудники полиции нашли обезглавленное тело девушки», — говорится в материале. Отмечается, что на месте второго преступления находятся следователи, а личность погибшей устанавливается. Ранее Варакин убил проститутку за то, что она отказалась проводить ночь с ним. Во время допроса он сознался еще в одном преступлении. До этого, 13 лет назад, серийный маньяк убил еще двух девушек, которых хотел обокрасть. Они работали в эскорте. Тогда его осудили за двойное убийство и отправили в психбольницу. Как пишет Shot, он страдает психическим расстройством. Сам Варакин не работает. В Россию он приехал из Ташкента.