Малыша, выброшенного в Екатеринбурге из окна в сугроб, вернут челябинской семье

25 декабря 2023 в 10:26 Размер текста - 17 +

У ребенка будет своя семья (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ребенка, которого в Екатеринбурге родила челябинка и выбросила в мешке в сугроб, заберет его семья. Об этом URA.RU рассказала мама роженицы. «Будет воспитываться в семье. Да, заберем», — кратко ответила женщина корреспонденту. Однако на уточняющие вопросы — заберет ли мальчика именно мать или бабушка — она промолчала и повесила трубку. Молодая женщина родила ребенка на съемной квартире на улице Краснофлотцев, положила в пакет и выбросила из окна первого этажа в сугроб. Малыша спас случайный прохожий. Роженица объясняла полиции, что стала жертвой насилия и якобы не знала о беременности. Адвокат Георгий Краснов рассказывал, что младенца могут вернуть матери после окончания следствия, суда и отбытия назначенного наказания. «Если женщина докажет, что изменила свое поведение, образ жизни и отношение к воспитанию ребенка, она сможет вернуть себе родительские права через суд», — объяснил юрист.

Ребенка, которого в Екатеринбурге родила челябинка и выбросила в мешке в сугроб, заберет его семья. Об этом URA.RU рассказала мама роженицы. «Будет воспитываться в семье. Да, заберем», — кратко ответила женщина корреспонденту. Однако на уточняющие вопросы — заберет ли мальчика именно мать или бабушка — она промолчала и повесила трубку. Молодая женщина родила ребенка на съемной квартире на улице Краснофлотцев, положила в пакет и выбросила из окна первого этажа в сугроб. Малыша спас случайный прохожий. Роженица объясняла полиции, что стала жертвой насилия и якобы не знала о беременности. Адвокат Георгий Краснов рассказывал, что младенца могут вернуть матери после окончания следствия, суда и отбытия назначенного наказания. «Если женщина докажет, что изменила свое поведение, образ жизни и отношение к воспитанию ребенка, она сможет вернуть себе родительские права через суд», — объяснил юрист.