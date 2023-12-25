Малыша, выброшенного в Екатеринбурге из окна в сугроб, вернут челябинской семье

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Виды города. Курган, ребенок, малыш, мама, мать и дитя, молодая мама
У ребенка будет своя семья (архивное фото) Фото:

Ребенка, которого в Екатеринбурге родила челябинка и выбросила в мешке в сугроб, заберет его семья. Об этом URA.RU рассказала мама роженицы.

«Будет воспитываться в семье. Да, заберем», — кратко ответила женщина корреспонденту. Однако на уточняющие вопросы — заберет ли мальчика именно мать или бабушка — она промолчала и повесила трубку.

Молодая женщина родила ребенка на съемной квартире на улице Краснофлотцев, положила в пакет и выбросила из окна первого этажа в сугроб. Малыша спас случайный прохожий. Роженица объясняла полиции, что стала жертвой насилия и якобы не знала о беременности.

Адвокат Георгий Краснов рассказывал, что младенца могут вернуть матери после окончания следствия, суда и отбытия назначенного наказания. «Если женщина докажет, что изменила свое поведение, образ жизни и отношение к воспитанию ребенка, она сможет вернуть себе родительские права через суд», — объяснил юрист.

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Ребенка, которого в Екатеринбурге родила челябинка и выбросила в мешке в сугроб, заберет его семья. Об этом URA.RU рассказала мама роженицы. «Будет воспитываться в семье. Да, заберем», — кратко ответила женщина корреспонденту. Однако на уточняющие вопросы — заберет ли мальчика именно мать или бабушка — она промолчала и повесила трубку. Молодая женщина родила ребенка на съемной квартире на улице Краснофлотцев, положила в пакет и выбросила из окна первого этажа в сугроб. Малыша спас случайный прохожий. Роженица объясняла полиции, что стала жертвой насилия и якобы не знала о беременности. Адвокат Георгий Краснов рассказывал, что младенца могут вернуть матери после окончания следствия, суда и отбытия назначенного наказания. «Если женщина докажет, что изменила свое поведение, образ жизни и отношение к воспитанию ребенка, она сможет вернуть себе родительские права через суд», — объяснил юрист.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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