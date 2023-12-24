24 декабря 2023
23 декабря 2023
22 декабря 2023

В ЯНАО компания, отсудившая бренд у Пугачевой, получила новый статус

На Ямале владелица кондитерской «Кристина» стала резидентом Арктической зоны
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие ресторана "Итальянцы". Екатеринбург, торт, пирожное, десерт
Теперь компания расширит производство выпечки и кондитерских изделий Фото:

Статус сотого резидента Арктической зоны получила компания из Нового Уренгоя, которая оказывает услуги в сфере общественного питания, сообщает пресс-служба окружного департамента экономики. Владелица кафе и магазинов, предпринимательница Кристина Мартиросян три года назад отсудила у певицы Аллы Пугачевой бренд «Кристина».

«С реализацией нового проекта компания расширит производство выпечки, кондитерских изделий, а также начнет оказывать услуги кейтеринга. На изготовлении и продаже хлеба, мучных изделий, тортов и пирожных компания специализируется с 2013 года. В Новом Уренгое ей принадлежит кафе-пекарня, цех и пять магазинов», — говорится в сообщении пресс-службы департамента экономики.

Сегодня Ямал занимает третье место в России по количеству резидентов Арктической зоны — крупнейшей особой экономической зоны в мире, на которой инвесторы пользуются специальными режимами налогового и административного регулирования. С 2020 года статус резидента в стране получили порядка 700 предпринимателей.

В 2020 году предпринимательница Кристина Мартиросян отсудила у певицы Пугачевой бренд «Кристина». Она требовала частично прекратить охрану товарного знака, чтобы производить под этим именем торты и выпечку.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Статус сотого резидента Арктической зоны получила компания из Нового Уренгоя, которая оказывает услуги в сфере общественного питания, сообщает пресс-служба окружного департамента экономики. Владелица кафе и магазинов, предпринимательница Кристина Мартиросян три года назад отсудила у певицы Аллы Пугачевой бренд «Кристина». «С реализацией нового проекта компания расширит производство выпечки, кондитерских изделий, а также начнет оказывать услуги кейтеринга. На изготовлении и продаже хлеба, мучных изделий, тортов и пирожных компания специализируется с 2013 года. В Новом Уренгое ей принадлежит кафе-пекарня, цех и пять магазинов», — говорится в сообщении пресс-службы департамента экономики. Сегодня Ямал занимает третье место в России по количеству резидентов Арктической зоны — крупнейшей особой экономической зоны в мире, на которой инвесторы пользуются специальными режимами налогового и административного регулирования. С 2020 года статус резидента в стране получили порядка 700 предпринимателей. В 2020 году предпринимательница Кристина Мартиросян отсудила у певицы Пугачевой бренд «Кристина». Она требовала частично прекратить охрану товарного знака, чтобы производить под этим именем торты и выпечку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...