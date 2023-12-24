В ЯНАО компания, отсудившая бренд у Пугачевой, получила новый статус

Статус сотого резидента Арктической зоны получила компания из Нового Уренгоя, которая оказывает услуги в сфере общественного питания, сообщает пресс-служба окружного департамента экономики. Владелица кафе и магазинов, предпринимательница Кристина Мартиросян три года назад отсудила у певицы Аллы Пугачевой бренд «Кристина».
«С реализацией нового проекта компания расширит производство выпечки, кондитерских изделий, а также начнет оказывать услуги кейтеринга. На изготовлении и продаже хлеба, мучных изделий, тортов и пирожных компания специализируется с 2013 года. В Новом Уренгое ей принадлежит кафе-пекарня, цех и пять магазинов», — говорится в сообщении пресс-службы департамента экономики.
Сегодня Ямал занимает третье место в России по количеству резидентов Арктической зоны — крупнейшей особой экономической зоны в мире, на которой инвесторы пользуются специальными режимами налогового и административного регулирования. С 2020 года статус резидента в стране получили порядка 700 предпринимателей.
В 2020 году предпринимательница Кристина Мартиросян отсудила у певицы Пугачевой бренд «Кристина». Она требовала частично прекратить охрану товарного знака, чтобы производить под этим именем торты и выпечку.
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