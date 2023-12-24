Оскандалившемуся пермскому мэру дали второй шанс

Главе Соликамска Самоукову дали три месяца на то, чтобы вернуть доверие жителей

25 декабря 2023 в 15:01 Размер текста - 17 +

Евгений Самоуков хотел жаловаться в полицию на горожан, но передумал Фото: Сергей Русанов © URA.RU В политэлитах обсуждают странное поведение главы Соликамска Евгения Самоукова во время аварии на теплосетях пару недель назад. Источники URA.RU отмечают, что недоумение вызвало молчание Самоукова за те пять дней, что город в морозы остался без тепла из-за аварии. А также заявление о том, что на всех, кто писал ему оскорбительные комментарии, он пожалуется в полицию. Источники говорят, что рейтинг Самоукова в территории сильно пошатнулся, и ему дали три месяца на то, чтобы исправить ситуацию. «Самоуков вел себя крайне странно. Полный игнор жителей, которые готовы были уже чуть ли не с вилами идти на мэрию. Понятно, что в соцсетях на эмоциях люди писали все, что думают. А кто бы не писал, если пять дней в минус 30 градусов в квартирах нет тепла?! Тот пост он удалил. А вообще за него заступился „Уралкалий“. Компания попросила краевые власти дать Самоукову время. Если не исправится — повторится сценарий Березников», — отметил инсайдер. «Уралкалий» якобы еще осенью помогал своему протеже Самоукову (до прихода во власть он работал в этой компании на разных должностях) с PR в СМИ и соцсетях, формируя положительный имидж. И сейчас предприятие намерено еще активнее помогать ему в этом. У Самоукова есть три месяца, до весны, чтобы вернуть доверие жителей. Экзаменом для него станет президентская кампания. Если Евгений Самоуков не исправится, то в Соликамске может повториться сценарий с Березниками: калийщик Константин Светлаков там за год мэрства разругался с элитами и его заменили на краевого чиновника Алексея Казаченко. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Уралкалия» и в пресс-службу администрации губернатора. На момент публикации ответ не был получен. Источник, близкий к краевым властям, отмечает, что никаких жестких сроков перед Евгением Самоуковым никто не ставил. И договоренностей с «Уралкалием» нет. «Нет такого», — отметил собеседник. Ранее губернатор Дмитрий Махонин заявлял, что оценивать работу глав в 2024 году он будет по двум критериям: рейтинг главы и исполнение комплексного плана развития территории. По итогам коммунального ЧП в Соликамске постов лишились вице-мэры Андрей Рыков (ЖКХ) и Андрей Шевцов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В политэлитах обсуждают странное поведение главы Соликамска Евгения Самоукова во время аварии на теплосетях пару недель назад. Источники URA.RU отмечают, что недоумение вызвало молчание Самоукова за те пять дней, что город в морозы остался без тепла из-за аварии. А также заявление о том, что на всех, кто писал ему оскорбительные комментарии, он пожалуется в полицию. Источники говорят, что рейтинг Самоукова в территории сильно пошатнулся, и ему дали три месяца на то, чтобы исправить ситуацию. «Самоуков вел себя крайне странно. Полный игнор жителей, которые готовы были уже чуть ли не с вилами идти на мэрию. Понятно, что в соцсетях на эмоциях люди писали все, что думают. А кто бы не писал, если пять дней в минус 30 градусов в квартирах нет тепла?! Тот пост он удалил. А вообще за него заступился „Уралкалий“. Компания попросила краевые власти дать Самоукову время. Если не исправится — повторится сценарий Березников», — отметил инсайдер. «Уралкалий» якобы еще осенью помогал своему протеже Самоукову (до прихода во власть он работал в этой компании на разных должностях) с PR в СМИ и соцсетях, формируя положительный имидж. И сейчас предприятие намерено еще активнее помогать ему в этом. У Самоукова есть три месяца, до весны, чтобы вернуть доверие жителей. Экзаменом для него станет президентская кампания. Если Евгений Самоуков не исправится, то в Соликамске может повториться сценарий с Березниками: калийщик Константин Светлаков там за год мэрства разругался с элитами и его заменили на краевого чиновника Алексея Казаченко. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Уралкалия» и в пресс-службу администрации губернатора. На момент публикации ответ не был получен. Источник, близкий к краевым властям, отмечает, что никаких жестких сроков перед Евгением Самоуковым никто не ставил. И договоренностей с «Уралкалием» нет. «Нет такого», — отметил собеседник. Ранее губернатор Дмитрий Махонин заявлял, что оценивать работу глав в 2024 году он будет по двум критериям: рейтинг главы и исполнение комплексного плана развития территории. По итогам коммунального ЧП в Соликамске постов лишились вице-мэры Андрей Рыков (ЖКХ) и Андрей Шевцов.