Мэр Соликамска пригрозил полицией оскорбившим его жителям

19 декабря 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Самоуков заявил, что направит все комментарии с оскорблениями в полицию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Соликамска (Пермский край) Евгений Самоуков пригрозил административной ответственностью пользователям соцсетей, критиковавших мэра и «Теплоэнерго» из-за коммунальной аварии в городе. Самоуков написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что собранные комментарии с оскорблениями и ложью направит в правоохранительные органы. «Проводится сбор и анализ недостоверной информации о деятельности администрации и СМУП „Теплоэнерго“, комментариев с оскорбительной лексикой. Все эти материалы также будут направлены в правоохранительные органы для привлечения лиц к административной ответственности за оскорбления по статье 5.61 КоАП РФ. Друзья, давайте будем взаимно вежливы», — пишет мэр. Авария на коммунальных сетях, из-за которой многие жители города остались без тепла, произошла во время декабрьских морозов. После устранения аварии соликамцы еще несколько дней были без горячей воды и отопления. Губернатор Дмитрий Махонин отправил в Соликамск вице-премьера по вопросам ЖКХ Андрея Кокорева, когда случилось еще две аварии. Позже глава края заявил, что замглавы администрации города по вопросам ЖКХ Андрей Рыков лишился своей должности, а мэр Самоуков получил выговор от губернатора.

Глава Соликамска (Пермский край) Евгений Самоуков пригрозил административной ответственностью пользователям соцсетей, критиковавших мэра и «Теплоэнерго» из-за коммунальной аварии в городе. Самоуков написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что собранные комментарии с оскорблениями и ложью направит в правоохранительные органы. «Проводится сбор и анализ недостоверной информации о деятельности администрации и СМУП „Теплоэнерго“, комментариев с оскорбительной лексикой. Все эти материалы также будут направлены в правоохранительные органы для привлечения лиц к административной ответственности за оскорбления по статье 5.61 КоАП РФ. Друзья, давайте будем взаимно вежливы», — пишет мэр. Авария на коммунальных сетях, из-за которой многие жители города остались без тепла, произошла во время декабрьских морозов. После устранения аварии соликамцы еще несколько дней были без горячей воды и отопления. Губернатор Дмитрий Махонин отправил в Соликамск вице-премьера по вопросам ЖКХ Андрея Кокорева, когда случилось еще две аварии. Позже глава края заявил, что замглавы администрации города по вопросам ЖКХ Андрей Рыков лишился своей должности, а мэр Самоуков получил выговор от губернатора.